BBP Genel Sekreteri Tunç:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, "BBP içinde herhangi bir çatlak veya çatışma yoktur. Bu manada yapılan, yapılmaya çalışılan algı ve manipülasyonlar bizi doğru bildiğimiz yoldan ve inandığımız değerlerden asla vazgeçiremeyecektir." ifadelerini kullandı.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, dün bazı basın yayın organlarında " Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları BBP'den istifa ederek, ayrılarak parti kuruyorlar" şeklinde haberler in çıktığını anımsattı.

Açıklamalarda ve haberin içeriğinde, bu isimlerin sanki çok yakın bir zamanda istifa ettikleri ve yeni parti kurmak için hazırlık yaptıkları algısının yer aldığını ifade eden Tunç, habere konu olan, parti kurma hazırlığı yaptıkları belirtilen şahısların önemli bir kısmının çok önceden partiden ayrıldıklarını bildirdi.

Bu isimlerin bir kısmını, yapmış oldukları fiil ve açıklamaları dolayısıyla partinin disiplin kurulu tarafından ihraç edilenlerin, görevden alınanların veya talep ettikleri halde görev verilmeyenlerin oluşturduğunu belirten Tunç, yine bu isimler arasında 18 Ekim 2020'de yapılan büyük kurultayda aday olup da delegenin iradesine saygı göstermeyerek kaybetmeyi hazmedemeyenlerin yer aldığını kaydetti.

BBP'de, her siyasi partide olduğu gibi istifaların da katılımların da olabileceğine işaret eden Tunç, "BBP'de bir çatlak veya tartışma olduğu algısını yaratmaya çalışanlar, Yargıtayın düzenli olarak açıkladığı, partilerin üye sayılarıyla ilgili istatistiklere baksalardı, 2021yılında bütün partiler içinde üye sayısını en fazla artıran parti olduğunu görebilirlerdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Geçmişte Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile hesabı olanlar, şimdi Muhsin Yazıcıoğlu meftunu, yol arkadaşı kisvesi altında onun emaneti olan ve ilkelerinin yaşatıldığı BBP üzerinden hesaplaşmak istemektedir." ifadesini kullanan Tunç, şunları kaydetti:

"Netice itibarıyla birtakım basın yayın organlarında lanse edilmeye çalışıldığı gibi BBP içinde herhangi bir çatlak veya çatışma yoktur. Bu manada yapılan, yapılmaya çalışılan algı ve manipülasyonlar bizi doğru bildiğimiz yoldan ve inandığımız değerlerden asla vazgeçiremeyecektir."