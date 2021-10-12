BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: '(Kılıçdaroğlu siyasi cinayet söylemi) Ciddi bir konuda böylesine dikkatsizce provokatif söylemler yapanın... - Haberler
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "(Kılıçdaroğlu siyasi cinayet söylemi) Ciddi bir konuda böylesine dikkatsizce provokatif söylemler yapanın...

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Haberler | Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "(Kılıçdaroğlu siyasi cinayet söylemi) Ciddi bir konuda böylesine dikkatsizce provokatif söylemler yapanın ellerindeki delilleri güvenlik güçlerine sunması gerekir.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici : "(Kılıçdaroğlu siyasi cinayet söylemi) Ciddi bir konuda böylesine dikkatsizce provokatif söylemler yapanın ellerindeki delilleri güvenlik güçlerine sunması gerekir. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu yapmazsa savcılar kendisini ifadeye çağırmalı"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ciddi bir konuda böylesine dikkatsizce provokatif söylemler yapanın ellerindeki delilleri güvenlik güçlerine sunması gerekir. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu yapmazsa savcılar kendisini ifadeye çağırmalı" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Destici, Suriye'den atılan bombaları Amerika Birleşik Devletleri'nin attığını iddia ederek, "Bu füzeler ve havan topları PKK eliyle aslında ABD tarafından atılmaktadır. Gerçekte bizim polisimiz, askerimizi şehit eden ABD'dir. Çünkü bu silahları ABD vermektedir. Hedefte Türkiye dışında kimse yoktur. ABD'nin hava savunma sistemimize olan bir tepkisidir. Kendilerini vermeyince Rusya'dan alınan S400'lere tepkidir. İstiyorlar ki Türkiye hava sahası güvensizlik içinde kalsın" ifadelerini kullandı.

Anayasa'ya ilişkin olarak Destici, "Her ne kadar bazı siyasi partiler bu çalışmalara katılmayacağız dese de biz Cumhur İttifakı ve BBP olarak çalışıyoruz. Yıl sonunda bunu hem ittifak ile hem de sizinle paylaşacağız. AK Parti ile masaya oturmayan CHP'nin terör örgütünün uzantısı HDP ile masaya oturması takdirini halka bırakıyorum" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler söylemine ilişkin olarak Destici, "Bunları ana muhalefet partisi genel başkanının ağzından duyduk, düzeltme de duymadık. Ciddi bir konuda böylesine dikkatsizce provokatif söylemler yapanın ellerindeki delilleri güvenlik güçlerine sunması gerekir. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu yapmazsa savcılar kendisini ifadeye çağırmalı. Biz bir ana muhalefet partisi Genel Başkanı'nın elinde delil olmasa böyle konuşmaz düşüncesindeyiz" değerlendirmesini yaptı.

(AUÖ-BC-BA-Y)

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: (Kılıçdaroğlu siyasi cinayet söylemi) Ciddi bir konuda böylesine dikkatsizce provokatif söylemler yapanın...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: (Kılıçdaroğlu siyasi cinayet söylemi) Ciddi bir konuda böylesine dikkatsizce provokatif söylemler yapanın...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: (Kılıçdaroğlu siyasi cinayet söylemi) Ciddi bir konuda böylesine dikkatsizce provokatif söylemler yapanın...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Son Dakika Haberleri
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Haber: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: '(Kılıçdaroğlu siyasi cinayet söylemi) Ciddi bir konuda böylesine dikkatsizce provokatif söylemler yapanın... - Haberler
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