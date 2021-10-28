BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması - Haberler
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Dün varlığımızı yok etmeye çalışıyorlardı, bugün egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı hedef alıyorlar.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Dün varlığımızı yok etmeye çalışıyorlardı, bugün egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı hedef alıyorlar. İlk de değiller, son da olmayacaklar. Öncekileri de yendik, bunları da sonrasındakileri de yeneceğiz." ifadesini kullandı.

Destici, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin önemli ve ağır problemleri olduğunu aktaran Destici, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Kovid-19 salgınının sebep olduğu kitlesel ölümlerle ve yine salgına bağlı ciddi, sarsıcı bir ekonomik krizle mücadele edildiğini belirtti.

Irak ve Suriye'de oluşturulmuş istikrarsızlık, terör ve göçmen hareketlerinin, Türkiye'yi kendinden kaynaklanmayan sorunlarla karşı karşıya bıraktığının altını çizen Destici, ayrıca Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkisiz kılınmaya çalışıldığını vurguladı.

Yaşananları "bu topraklarda var olmanın bedeli" olarak değerlendiren Destici, şunları kaydetti:

"Dün varlığımızı yok etmeye çalışıyorlardı, bugün egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı hedef alıyorlar. İlk de değiller, son da olmayacaklar. Öncekileri de yendik, bunları da, sonrasındakileri de yeneceğiz. 2000 yılın üzerinde bir devlet geleneğine sahibiz. Dünyanın kadim ve en köklü milletlerinden birinin mensubuyuz. Peygamber'in müjdesiyle kutsanmış, yüzyıllarca İslam'ın sancaktarlığını yapmış, gittiği her coğrafyaya, adaleti, huzuru, ahlakı, Hakk'ı hakim kılmış bir ecdadın torunlarıyız. Ordu-millet olmanın şuuruyla, öncelikle, canlarıyla vatanlarına siper olan güvenlik güçlerimiz olmak üzere, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum."

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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