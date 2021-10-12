"Siyasi cinayet" tartışması büyüyor! BBP lideri Destici, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ya delilleri sunsun, ya da savcılık ifadeye çağırsın

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ciddi bir konuda böylesine dikkatsizce provokatif söylemler yapanın ellerindeki delilleri güvenlik güçlerine sunması gerekir. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu yapmazsa savcılar kendisini ifadeye çağırmalı" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Destici, Suriye'den atılan bombaları Amerika Birleşik Devletleri'nin attığını iddia ederek, "Bu füzeler ve havan topları PKK eliyle aslında ABD tarafından atılmaktadır. Gerçekte bizim polisimiz, askerimizi şehit eden ABD'dir. Çünkü bu silahları ABD vermektedir. Hedefte Türkiye dışında kimse yoktur. ABD'nin hava savunma sistemimize olan bir tepkisidir. Kendilerini vermeyince Rusya'dan alınan S400'lere tepkidir. İstiyorlar ki Türkiye hava sahası güvensizlik içinde kalsın" ifadelerini kullandı.

Anayasa'ya ilişkin olarak Destici, "Her ne kadar bazı siyasi partiler bu çalışmalara katılmayacağız dese de biz Cumhur İttifakı ve BBP olarak çalışıyoruz. Yıl sonunda bunu hem ittifak ile hem de sizinle paylaşacağız. AK Parti ile masaya oturmayan CHP'nin terör örgütünün uzantısı HDP ile masaya oturması takdirini halka bırakıyorum" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler söylemine ilişkin olarak Destici, "Bunları ana muhalefet partisi genel başkanının ağzından duyduk, düzeltme de duymadık. Ciddi bir konuda böylesine dikkatsizce provokatif söylemler yapanın ellerindeki delilleri güvenlik güçlerine sunması gerekir. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu yapmazsa savcılar kendisini ifadeye çağırmalı. Biz bir ana muhalefet partisi Genel Başkanı'nın elinde delil olmasa böyle konuşmaz düşüncesindeyiz" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri