BBP Genel Başkanı Destici,

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, siyasi cinayetler işleneceği iddialarına yönelik, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu kastettiği siyasi cinayetler ya da toplumun önderlerinden bazılarına suikast yapılacağıyla ilgili elinde somut bir bilgi varsa, belge varsa, bunu da yetkililerle paylaşması lazım." dedi.

Destici, kardeşi Mücahit Destici'nin geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden kayınvalidesi Nadire Terli'nin (65) cenaze törenine katılmak için Eskişehir'e geldi.

Cenaze töreninin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Destici, siyaseti kızıştırma, siyasi atmosferi kamplaşma ve ayrıştırma noktasında daha da tetiklemek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet partilerinin genel başkanlarından akıl almaz, temelsiz ve mesnetsiz söylemler duyduklarını söyledi. Siyasi cinayetler işleneceği iddialarını anımsatan Destici, şöyle devam etti:

"Bunu, Sayın Cumhurbaşkanının, hükümetin, Cumhur İttifakı'nın seçimden sonra yönetimi devretmemek için bunları yapacağı vurgusu var. Bunu tam ve net açıklamasa da... Kastettiği o, bunu anladık ve biliyoruz. Türkiye'nin demokrasi geleneğinde böyle bir şey yok. Olmayan bir şeyi Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemesi kendine de başında bulunduğu siyasi partiye de Türk siyasi hayatına ve demokrasiye de yakışmamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, bu kastettiği siyasi cinayetler ya da toplumun önderlerinden bazılarına suikast yapılacağıyla ilgili elinde somut bir bilgi varsa, belge varsa, bunu da yetkililerle paylaşması lazım. Kamuoyuyla paylaşabileceği kadarını kamuoyuyla paylaşması lazım. Elinde bir bilgi olmadan da bunları söylüyorsa bu Türkiye'ye zarar verir. Bizim suhulete, birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var."

"Türkiye'nin ihracatı artıyor"

Destici, bir gazetecinin "Ekonomi politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Ekonomi politikalarını ikiye ayırmak lazım. Makro dengelere baktığımız zaman Türkiye'nin ihracatı artıyor. Türkiye ilk kez tarihinde ihracatını 210 milyar dolarların üzerine çıkarttı. Bu sevindirici bir gelişme. Diğer taraftan bir hayat pahalılığı var mı, evet, var. Yaz döneminde 40'a yakın vilayete gittim. Elbette ki bir hayat pahalılığı, başta gıda fiyatları olmak üzere bir yükseliş var mı, elbette var. Çiftçimizin, üreticimizin desteklenmesi lazım. Asgari ücretlilerimiz, emeklilerimiz... Yılbaşında fiyatlar verildi, maaşlar verildi, asgari ücret belirlendi. Dünyada gıda fiyatları yüzde 30'un üzerinde artmış. Bundan Türkiye'nin etkilenmesi mümkün değil. Çünkü kırılgan bir ekonomimiz var. Bunun da sebebi pandemi. Bütün dünya bundan etkileniyor. Vatandaşlarımızın mutlaka korunması lazım. Özellikle gelir seviyesi düşük olan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yürütülmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmede elektrik, doğal gaz ve su fiyatlarıyla ilgili gelir seviyesi düşük olan vatandaşlarımıza bunlar sıfır ya da sıfıra yakın fiyatla nasıl verilebilir, bunlarla ilgili Büyük Birlik Partimizin hazırladığı projeyi paylaştık. AK Parti'nin de bu konuyla ilgili çalışmaları var."