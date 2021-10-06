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BBP Genel Başkanı Destici: "Paris İklim Anlaşması'nı destekliyoruz"

AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Politika
BBP Genel Başkanı Destici:

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Paris İklim Anlaşması'nı desteklediklerini, çevrenin ve doğanın korunmasına büyük önem verdiklerini belirtti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Paris İklim Anlaşması'nı desteklediklerini, çevrenin ve doğanın korunmasına büyük önem verdiklerini belirtti.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı bütün adımları desteklediklerini söyledi. Yerli üretim için atılan her adımı desteklediklerini ve buna öncülük etmek istediklerini belirten Destici, vatandaşın tarımda yaşadığı sıkıntıların giderilmesi, yüksek fiyatların kontrol altına alınması gerektiğini ifade etti.

Devletin açtığı tanzim satış mağazalarının bazı kesimlerde rahatsızlık oluşturduğunu dile getiren Destici, "'Önlem alınmasın, bu pahalılık devam etsin ve biz buradan siyasi bir rant elde edelim.' istiyorlar. Niye tanzim satış noktalarından rahatsız oluyorsunuz? Halk ekmek satış noktaları neyse tanzim satış noktaları da odur." diye konuştu.

Dünya genelinde yaşanan iklim değişikliklerinin Türkiye'de de etkileri olduğunu vurgulayan Destici, "Şimdi Paris İklim Anlaşması da Meclise geldi. Şu an Dışişleri Komisyonunda. Muhtemelen önümüzdeki hafta da genel kurula gelecek. Elbette biz Paris İklim Anlaşması'nı destekliyoruz. Çevrenin ve doğanın korunmasına büyük önem veriyoruz." dedi.

İklim değişikliğine sebep olan ülkelerin daha çok elini taşın altına koyması gerektiğini aktaran Destici, iklim değişikliği noktasında en büyük sorumluluk sahibinin ABD ve Çin olduğunu, iki ülkenin en büyük kaynağı sağlaması gerektiğini kaydetti.

Muhalefet partilerinin Kürt sorunu tartışmalarını eleştiren Destici, "Olmayan bir şeyi Türkiye'nin gündemine sokarak sırf HDP'ye şirin gözükeceksin, onun ağzıyla konuşacaksın ve yerel seçimlerde olduğu gibi genel seçimlerde de onun desteğini almayı ümit edeceksin. Tek gerekçe bu." ifadelerini kullandı.

Destici, 2014'te gerçekleşen 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünün hatırlanması gerektiğini anımsatarak "Başta Yasin Börü olmak üzere 46 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kılıçdaroğlu şimdi Yasin Börü'yü anıyor mu? ya da diğerleri anıyorlar mı? Dünkü grup toplantılarında söylemediler, ben duymadım." diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici: Paris İklim Anlaşması'nı destekliyoruz

BBP Genel Başkanı Destici: Paris İklim Anlaşması'nı destekliyoruz

BBP Genel Başkanı Destici: Paris İklim Anlaşması'nı destekliyoruz

BBP Genel Başkanı Destici: Paris İklim Anlaşması'nı destekliyoruz

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri
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