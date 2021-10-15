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Başkanlar Aygün, yapımı devam eden projeleri İnceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkanlar Aygün, yapımı devam eden projeleri İnceledi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelinde yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelinde yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.

Derince'ye kalıcı eserler kazandırmaya devam eden Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelinde yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. Başkan Aygün ilk olarak çalışmaların devam ettiği Derince Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda incelemelerde bulundu. Derince Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapılan çalışma ile önceki dönem yarım kalan Sırrıpaşa Mahallesi'ndeki 1071 Kültür Merkezi, revize edilerek belediye hizmet binasına dönüştürülüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla 12. Bin 50 m inşaat alanına sahip 5 katlı belediye hizmet binası kullanıma sunulacak.

Başkan Aygün daha sonra Sırrıpaşa Mahalle Konağı'nda devam eden çalışmaları inceledi. 4 bin 740 m2 alana inşa edilen ve çok amaçlı olarak planlanan Sırrıpaşa Mahalle Konağı'nın zemin katında 9 adet aile hekiminin yer alacağı Aile Sağlığı Merkezi ve sporcular için ayrı girişi bulunan spor merkezi yer alıyor. Binanın birinci katında Gençlik Merkezi'ne ait donatılar yer alacak. Proje kapsamında binanın dış kısmında yer alan suni çim saha ise yenilenerek bölge sakinlerinin kullanımına sunulacak.

Aygün son olarak Yenikent Mahallesi Araptepe Mevkii'nde devam eden kentsel yenileme çalışmalarını da yerinde inceledi. Yüzde 80'lik kısmının tamamlandığı Araptepe'deki kentsel yenileme çalışmaları alanında örnek proje olarak nitelendiriliyor. 30 bin m büyüklüğündeki alanda devam eden kentsel yenileme çalışmalarıyla bölgeye 428 daire ve 7 işyerinden oluşan yeni bir yaşam alanı inşa ediliyor. Kentsel yenileme projesine önem veren Başkan Aygün, "Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgemize depreme dayanıklı, kapalı otoparkı bulunan, yeşil alanlara sahip, modern binalar kazandıracağız. Derincemize hayırlı olsun inşallah" dedi. - KOCAELİ

Başkanlar Aygün, yapımı devam eden projeleri İnceledi

Başkanlar Aygün, yapımı devam eden projeleri İnceledi

Başkanlar Aygün, yapımı devam eden projeleri İnceledi

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