Başkan Yücel, son kez kurulan Cuma Pazarı'nda esnafla bir araya geldi - Haberler
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Başkan Yücel, son kez kurulan Cuma Pazarı'nda esnafla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Yücel, son kez kurulan Cuma Pazarı'nda esnafla bir araya geldi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kapalı Otopark, Pazar Alanı, Sinema ve Dijital Kütüphane Projesi'nin başlayacak inşaat çalışmaları öncesi son kez kurulan Cuma Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşları ve esnafları bilgilendirdi.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kapalı Otopark, Pazar Alanı, Sinema ve Dijital Kütüphane Projesi'nin başlayacak inşaat çalışmaları öncesi son kez kurulan Cuma Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşları ve esnafları bilgilendirdi.

Yücel, şehrin çehresini değiştirecek, mega projesini hayata geçiriyor. Başkan Yücel, önümüzdeki hafta vurulacak ilk kazma öncesi son kez kurulan ve geçici süreliğine Hacet Mahallesi'nde kurulan Pazar Pazarı'na taşınması kararlaştırılan Cuma Pazarı esnafını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşları bilgilendiren ve fikir alışverişinde bulunan Başkan Yücel'e, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Sabit-Seyyar Pazarcılar ve Manavcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Yiğit eşlik etti.

Yücel, hem Cuma Pazarı'nda alışverişini yapan vatandaşların hem de pazarcı esnafıyla sohbet etti. Projeyi ve geçici süreliğine taşınacak pazar alanı hakkında vatandaş ve esnafa bilgi veren Başkan Yücel, Alanya'nın çehresini değiştirecek projeye gösterdikleri anlayış ve destek için herkese teşekkür etti.

"Mega proje"

Mega projenin yapım sürecini anlatan Adem Murat Yücel, yasal ve planlamaya dair her şeyi tamamladıklarını vurgulayarak, "26 yıldır süren bir davadan sonra merkezdeki arsaların oluşturulması ve belediyemizin arsalarıyla birleşmesinin ardından mahkeme kararlarını da geçen dönemde bitirdik. Hemen ardından da projemizi hazırlattık. Projemizde öncelikle yerin altına 11-12 metre inerek 2 katlı kapalı otopark ve pazar alanı oluşturacağız. Üst bölgenin büyük bir kısmı da meydan olacak. Küçük bir ticari alanın üzerinde bölgenin en büyük dijital kütüphanesi, onun üstünde 7 sinema salonu ve sosyal donatı alanlarımızla bölgenin gelişim ve değişimine yöne verebilecek bir kompleks oluşturacağız. Bunu yıllardır arzu ediyor ve hedefliyorduk"dedi.

"Trafik sorununu çözecek"

Alanya'nın en büyük sıkıntılarından birisi olan trafik yoğunluğu ve otopark sorununu bu projeyle gidereceklerini müjdeleyen Başkan Yücel, "Projemiz tamamlanınca 423 tane aracımız kapalı otoparktan faydalanabilecek. Projemizin hemen batısındaki minibüs durağının olduğu bölge de kamulaştırma aşamasında. O da bittiği zaman bu alanla entegre edilerek 250'yi aşkın daha araç oraya konacak. Toplamda 650-700 araçlık bir kapalı otoparkımız olacak. Bu otoparkımızın kapasitesi, Atatürk Caddesi'ndeki Yalı Taksi ile Güzelyalı'ya giren sokaktaki cadde boyu araçların tamamını bu parkta toplayacak. Projemizi, bölgedeki trafik ve otopark sorununu çözebilecek şekilde planladık" diye konuştu. Başkan Yücel, projenin 2 yıl içinde tamamlanacağını ifade ederek, kimseyi mağdur etmeyeceklerinin altını çizdi.

"Ek yer açılacak"

Alanya Sabit-Seyyar Pazarcılar ve Manavcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Yiğit ise, projenin çok güzel olduğuna değinerek, esnafların mağdur edilmeden kaliteli hizmete kavuşacağını söyledi.

Geleneksel Cuma Pazarı, inşaatın yeraltında yapılacak temel ve kazıklama aşamasını kapsayan süreçte geçici olarak Hacet Mahallesi'nde kurulan Pazar Pazarı ile birleştirilecek. Pazar Pazarı'nda yeri olmayan Cuma Pazarı esnafı için ek alan oluşturulacak. - ANTALYA

Başkan Yücel, son kez kurulan Cuma Pazarı'nda esnafla bir araya geldi

Başkan Yücel, son kez kurulan Cuma Pazarı'nda esnafla bir araya geldi

Başkan Yücel, son kez kurulan Cuma Pazarı'nda esnafla bir araya geldi

Başkan Yücel, son kez kurulan Cuma Pazarı'nda esnafla bir araya geldi

Başkan Yücel, son kez kurulan Cuma Pazarı'nda esnafla bir araya geldi

Başkan Yücel, son kez kurulan Cuma Pazarı'nda esnafla bir araya geldi

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Haber: Başkan Yücel, son kez kurulan Cuma Pazarı'nda esnafla bir araya geldi - Haberler
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