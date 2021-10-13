Başkan Yıldırım,

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik İl Başkanlığı teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında parti binasında yapılan toplantıya Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve yönetim kurulu üyeleri eksiksiz katıldı. Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan İl Başkanı Yıldırım, "Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin' in katılımlarıyla il yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Milletimize hizmet yolunda bıkmadan, usanmadan, rehavete kapılmadan 'İnandığın Yolda Yürü' diyerek 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşacağız. 2023 hedeflerine daha sağlam adımlarla ulaşmak için yenilenmeli ve tazelenmeliyiz. Dün olduğu gibi yarın da el ele omuz omuza çalışmaya devam etmeliyiz. Tek vücut halinde hareket ederek birlik ve beraberlik içinde büyük Türkiye hedefine ulaşacağımıza inancımız sonsuzdur" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK