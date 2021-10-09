Başkan Yıldırım, '2023 seçimlerine kararlı şekilde hazırlanacağız' - Haberler
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Başkan Yıldırım, "2023 seçimlerine kararlı şekilde hazırlanacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Yıldırım,

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 2023 hedeflerinde halkın geleceğine umutla bakmasını sağlayacak her türlü konuda yeni politikalar geliştirmeye ve sürdürmeye devam ettiklertini söyledi.

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 2023 hedeflerinde halkın geleceğine umutla bakmasını sağlayacak her türlü konuda yeni politikalar geliştirmeye ve sürdürmeye devam ettiklertini söyledi.

Yıldırım, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen AK Parti 149. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası kente dönen İl Başkanı Yıldırım, çok verimli bir toplantı olduğunu anlatarak, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle il başkanları toplantımızı Ankara'da gerçekleştirdik. Başkanlarımızla ve tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte sahadaki varlığımızı daha da artırarak, 2023 seçimlerine kararlı şekilde hazırlanacağız. Milletin partisi olan AK Partimizin, milletimizin gönlündeki yerini daha yükseğe çıkartmak için tüm unsurlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Partimiz, ülkemizi 2023 hedeflerinden koparmayacak ve halkımızın geleceğine umutla bakmasını sağlayacak her türlü konuda yeni politikalar geliştirmeyi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Başkan Yıldırım, 2023 seçimlerine kararlı şekilde hazırlanacağız

Başkan Yıldırım, 2023 seçimlerine kararlı şekilde hazırlanacağız

Başkan Yıldırım, 2023 seçimlerine kararlı şekilde hazırlanacağız

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Başkan Yıldırım, '2023 seçimlerine kararlı şekilde hazırlanacağız' - Haberler
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