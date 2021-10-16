Başkan Sayan, Van'da aşiret liderleriyle bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Sayan, Van'da aşiret liderleriyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Sayan, Van'da aşiret liderleriyle bir araya geldi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Van'da Kadim Aşiretler Federasyonu tarafından düzenlenen kültür çalıştayı programına katıldı.

AĞRI (İHA) - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Van'da Kadim Aşiretler Federasyonu tarafından düzenlenen kültür çalıştayı programına katıldı.

Kadim Aşiretler Federasyonu tarafından Ağrı'dan, Mardin'den, Şanlıurfa'dan, Şırnak'tan, Elazığ'dan, Hakkari'den ve diğer bölgelerden çok sayıda aşiret lideri ve kanaat önderinin katılımıyla Van'da çalıştay düzenledi. Programa Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Kadim Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Rasim Aslan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden aşiret liderleri ve aşiret mensupları katıldı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, FETÖ ve PKK'nın aşiretleri itibarsızlaştırmak için siyasi propaganda yürüttüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ aşiretleri itibarsızlaştırıp bölgeyi tamamen yetkisiz insanlara bırakmak için devletimizi de siyasi iradeyi de kandırdı. Dolayısıyla, aşiret kontrolü bölgede yok olmakla birlikte beraberinde büyük tehlikeler getirdi. Ailelerin kendi kontrolleri dışına ittiler. Dolayısıyla bölgemizde birçok aksaklığı beraberinde getirdi. Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Atamdan, dedemden öğrendiklerimi genç kardeşlerimle paylaşıyorum. Hep bizim dediğimiz olacak diye bir şey yok tabi ki gençlerimizi dinleyeceğiz. Ama bunları yaparken kendi özümüzü unutmamalıyız."

"Aşiretler ayaklanmış olsaydı PKK varlık gösteremezdi"

Bölgenin yıllardır içinde bulunduğu terör belasından nasıl kurtulması gerektiğini belirten Başkan Sayan, "Bölgemiz kan ağlıyor. Bugün aşiretçilik kötü diyenlere sesleniyorum; bölgemizdeki tefeciliği, uyuşturucuyu önleyebiliyor musunuz? Kan davalarını sonlandırabiliyor musunuz? İki aile arasındaki kız kaçırma olayını devletin ve siyasilerin tüm gücüne rağmen durdurabiliyor musunuz? Aşiretler tüm bunları durdurabiliyor. Aşiret yapısındaki disiplin gençleri kontrol edebiliyor. Bölgemizin yıllardır içinde bulunduğu terör belasından nasıl kurtulacağına dair kimsenin formülü var mı? Eğer aşiretler ayaklanmış olsaydı, aşiretler kan ve gözyaşı istemiyoruz demiş olsaydı, PKK'ya isyan etmiş olsaydı 40 yıldır bu kan ve gözyaşı sürebilir miydi? Hayır" şeklinde konuştu.

Program, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın aşiret liderleri ve kanaat önderleri ile bir süre görüşmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - AĞRI

Başkan Sayan, Van'da aşiret liderleriyle bir araya geldi

Başkan Sayan, Van'da aşiret liderleriyle bir araya geldi

Başkan Sayan, Van'da aşiret liderleriyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli
Magazin Işıl Sergen
Spor Muslera Ozan Tufan İbrahim Tatlıses
Tüm Haberler Devlet Bahçeli Mehmet Ali Erbil Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Sayan, Van'da aşiret liderleriyle bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 20:11:03. #1.13#