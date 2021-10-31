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Başkan Sayan: "PKK Kürtleri öldürüyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Sayan:

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yaptığı paylaşımda PKK'nın Kürtlere değil derin güçlere yaradığını söyledi.

AĞRI (İHA) - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yaptığı paylaşımda Pkk'nın Kürtlere değil derin güçlere yaradığını söyledi.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla PKK'nın Amerika, FETÖ ve derdin güçlere yaradığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Bu nasıl bir PKK ki Amerika'ya yarıyor, FETÖ'ye yarıyor, derin güçlere yarıyor, kirli siyasete yarıyor da bir tek Kürtlere yaramıyor. Kürtleri yoruyor, Kürtleri öldürüyor. İnşallah artık uyanırız." - AĞRI

Başkan Sayan: PKK Kürtleri öldürüyor

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