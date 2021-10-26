Başkan Posbıyık Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Cumhuriyetin kuruluşunun 98. Yılı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Atatürk'ün akıl ve bilim yolunu kendilerine miras bıraktığını dile getiren Başkan Posbıyık, Cumhuriyet'in bu topraklarda demokrasi, insan hakları ve kadın haklarının güvencesi olduğunu dile getirdi. Başkan Posbıyık mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılını coşkuyla, umutla kutluyoruz. Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet sarsılmaz ilkelerle günümüze ulaşmıştır. Biz onun emanetçileri ve bu emaneti gençlere verecek olan yöneticiler olarak Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyoruz. İnsanlık bugün, haksız savaşlarla, göçlerle, çevre felaketleriyle, iklim değişikliğinin oluşturduğu sonuçlarla, yangınlarla, sel felaketleriyle, doğal afetlerle, kadınlara, çocuklara yönelik şiddet ve taciz vakalarıyla, ayrımcılıkla, salgınla, ekonomik sorunlarla karşı karşıya. Bu sorunlarla mücadelede temel dayanağımız akıl ve bilim olmalıdır. Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk bize akıl ve bilimin yolunu miras bırakmıştır. Onun mirası bizim de rehberimizdir. Ancak aklın ve bilimin ışığında, insani duyarlılıklarımızı güçlendirerek geleceğe doğru yol alabiliriz. Farklılıklarımız, kimliklerimiz, cinsiyetlerimiz bizleri ayrıştırmak yerine güçlendirmelidir. Demokrasi, çağdaş hukuk ve laiklik ilkeleri etrafında bir ve beraber olmalıyız. Cumhuriyet, bu topraklarda demokrasinin, insan haklarının, kadın haklarının güvencesi oldu ve olmaya devam edecek. Cumhuriyet, bağımsızlığın, özgürlüğün ve Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunun teminatıdır. Cumhuriyetimizi korumak ve geliştirmek için pusulamız Atatürk ilkeleri ve devrimleridir. Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak bizlerin en büyük sorumluluğudur. Aziz Atatürk'ü, yol arkadaşlarını ve bu yolda hayatlarını ortaya koymuş tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Aydınlık bir Türkiye için Yaşasın Cumhuriyet." - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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