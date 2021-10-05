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Başkan Gürün Geçici Hayvan Bakımevini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Gürün Geçici Hayvan Bakımevini ziyaret etti

Türkiye'nin en kapsamlı hayvan bakımevlerinden biri olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

MUĞLA (İHA) - Türkiye'nin en kapsamlı hayvan bakımevlerinden biri olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle bir program düzenlendi. Programa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri, anaokulu, kreş öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Gümüş öğrencilere mahallelerindeki hayvanları beslemeleri, mama ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için boyama kitabı dağıttı. Geçici hayvan bakımevini gezen öğrenci ve vatandaşlara yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verildi.

Gürün, "Can dostlarımızın yanındayız"

Başkan Gürün, hayvan sevgisi ve onları korumanın önemine değinirken Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde bu kapsamda projeler hayata geçirdiklerini söyledi. Gürün, Türkiye'nin en kapsamlı barınaklarından biri olan Muğla Geçici Hayvan Bakımevinde cerrahi operasyonlarında yapıldığını belirtti. Gürün, "Can dostlarımız hayatı birlikte paylaştığımız yakın arkadaşlarımız olarak büyük önem arz ediyor. Onlarla aynı şehri paylaştığımızı unutmadan, gereken özeni göstermeliyiz. Burayı her yaştan insan gelip ziyaret ediyor. Bizim için özellikle çocuklarımızın ziyaretleri çok önemli. Her konuda olduğu gibi küçük yaştan itibaren çocuklarımıza hayvan sevgisinin aşılanması toplumsal olarak da bizim daha huzurlu bir sosyal hayata kavuşmamızı sağlayabilir. Hayvanı seven, değer veren insanlara da aynı sevgi ve değeri gösterecektir. Bu bilinçle bizde Büyükşehir Belediyesi olarak onların yanında olup, şehrimizde daha kolay bir yaşam sürmeleri için çalışmaları yapıyoruz. Bunların yanı sıra sorumlulara tarafından hayvan hakları yasasının etkin olarak işletilmesi ve gereken önlemlerin artarak alınması gerekmektedir" dedi. - MUĞLA

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