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Başkan Doğan, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Doğan, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara'daki makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara'daki makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Başkan Doğan, Merkezefendi'de gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu, genel merkezimizde ziyaret ettik. Tarımdan kültüre, eğitimden kadına, her alandaki sosyal belediyecilik çalışmalarımız hakkında değerlendirmelerde bulunduk. İlçemize kazandırdığımız ve kazandıracağımız önemli projelerimizle ilgili bilgiler verdik. Genel Başkanımıza, görev süremiz boyunca hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimizi ve getirmeye devam edeceğimizi söyledik. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da Merkezefendili ve Denizlililere sevgi ve selamlarını iletti. - DENİZLİ

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