Başkan Demirtaş: 'Vatandaşlarımıza el uzatamaya devam edeceğiz' - Haberler
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Başkan Demirtaş: "Vatandaşlarımıza el uzatamaya devam edeceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Demirtaş:

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yoksulluğun önüne geçmek için yardımlarını büyüterek vatandaşlara el uzatamaya devam edeceklerini söyledi.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yoksulluğun önüne geçmek için yardımlarını büyüterek vatandaşlara el uzatamaya devam edeceklerini söyledi.

Sosyal belediyecilik faaliyetleriyle ilçe halkının yanında olan İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi imece usulü yardımlaşma kültürüyle hayırseverler vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında bir dayanışma köprüsü oluyor. Korona virüs sebebiyle daha da zorlaşan ekonomik durum birçok vatandaşı yakından etkilediği bu günlerde İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğüne bağlı "Hayır Çarşısı" tarafından başlatılan yardımlar, kısa sürede çevreye yayıldı. Eşya talebinde bulunan bir çok aileye yardımı yapılmasına vesile olduklarını dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Takdir edersiniz ki yeryüzünde herkes aynı imkanlara sahip değil. Bazı insanlarımız yokluk ve çaresizlikle mücadele ediyor. Biz de görevimiz gereği bu yoksulluğu en aza indirmek ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. İlçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize Hilal Kart vasıtası ile yardım etmeye başladık. Bu kısıtlı idi. Kısa sürede yardım çağrılarımızı duyan yardımseverler kendi imkanları ile kullanmadıkları ihtiyaç fazlası eşyalarını getirmeye başladı. Biz de bu eşyaları yenileyerek Kadın Koordinasyon Merkezimiz aracılığıyla düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtmaya başladık. Bu anlamda da Kadın Koordinasyon Merkezimiz alan elle veren eli buluşturmaya devam ediyor. Bundan sonra da yardımlarımızı her gecen gün büyüterek vatandaşlarımıza el uzatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Demirtaş, hayırseverler vatandaşlardan kullanım fazlası eşyalarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaları çağrısında bulundu. - SAMSUN

Başkan Demirtaş: Vatandaşlarımıza el uzatamaya devam edeceğiz

Başkan Demirtaş: Vatandaşlarımıza el uzatamaya devam edeceğiz

Başkan Demirtaş: Vatandaşlarımıza el uzatamaya devam edeceğiz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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