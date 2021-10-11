Başkan Demir: 'Samsun'u yeniden inşa ediyoruz' - Haberler
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Başkan Demir: "Samsun'u yeniden inşa ediyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Demir:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Belediyeler durma yeri değil. Her türlü hizmeti yapmak zorundayız. Altyapı, üst yapı dahil Samsun'u yeniden inşa ediyoruz" dedi.

SALIPAZARI, SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Belediyeler durma yeri değil. Her türlü hizmeti yapmak zorundayız. Altyapı, üst yapı dahil Samsun'u yeniden inşa ediyoruz" dedi.

İlçelerdeki yol ve su konusunda altyapı yatırımlarına ilişkin incelemelerini sürdüren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonunu Yakakent ve Salıpazarı ilçelerinde geçirdi. Salıpazarı ilçesi Avut ve Tacalan Mahallelerindeki çalışmaları inceleyerek, vatandaşların sorularını dinledi. Başkan Mustafa Demir, Samsun'da 946'sı kırsalda olmak üzere 1251 mahallede aktif faaliyet yürüttüklerini ifade ederek, "Tüm mahallerimizin isimlerini saymaya kalksak 3 saatte sayamayız. Seçim kampanyasında hesap yaptık. Bu milleti yol ve içme suyu çilesinden bedeli neyse kurtarmaya karar verdik. Allah'ın izniyle bunu başarırız diye gözümüze kestirdik. Samsun, Türkiye'de kırsal mahallelerdeki altyapı sorunlarını bitiren ilk şehir olacak" diye konuştu.

Ekiplerin çalışmalarına ilişkin raporları her gün tek tek incelediğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Ekiplerimizin sahada neler yaptıklarını inceliyoruz. İş yapmak takibi gerektiriyor. Onun için sürekli yatırımları yerinde görüyoruz. Salıpazarı, kırsal altyapı yatırımlarında en zor ilçelerimizden bir tanesiydi. Buranın genişlemesi bitti. Devam eden yerler var. Önümüzdeki sene Salıpazarı'nda Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yolların tamamını bitiriyoruz. Avut'ta yapılacak işlerimiz var. Yağmur suyu konusunda kanallarını yapacağız. Çarşamba'da beton santrali kurduk. Şuan 2 bin 300 metreküp beton ürettik. Kuşcağız- Kalfalı arasındaki yolun betonunu kaliteli şekilde ürettiğimiz betonla yapıyoruz. Oradaki mikserler de bizim. Tacalan yolunu da ürettiğimiz betonla yapacağız. Tamamladığımızda her türlü iklim şartlarında rahatlıkla ulaşım sağlayabileceksiniz" şeklinde konuştu.

Samsun'u her alanda Türkiye'ye örnek şehir haline getireceklerine de değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Biz farklı bir medeniyetin torunlarıyız. İnsanı yaşatmalıyız ki, devlet yaşasın anlayışını benimseyerek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Belediyeler durma yeri değil. Her türlü hizmeti yapmak zorundayız. Sizlere yakışanı yapmakta da kararlıyız. Gece gündüz çalışıyoruz. Bunun bereketi de oluyor. Kuruşu bile hesaplıyoruz. Hizmet olarak size yansıtıyoruz. Altyapı, üst yapı dahil Samsun'u yeniden inşa ediyoruz. Atakum'a dünya çapında bir kütüphane yapıyoruz. Kentsel dönüşümle şehrimizin çehresini değiştiriyoruz. TEKNOFEST, 2022'de Samsun'da olacak. TEKNOFEST'i almak için 20'ye yakın il mücadele etti. Ama Samsun aldı. Bu tesadüf değil. Önümüzdeki sene bu güzelliği hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Başkan Demir: Samsun'u yeniden inşa ediyoruz

Başkan Demir: Samsun'u yeniden inşa ediyoruz

Başkan Demir: Samsun'u yeniden inşa ediyoruz

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