Başkan Çopuroğlu: "Birlik ve beraberlik içerisinde tüm Türkiye'ye örnek olmuş bir teşkilatımız var" - Haberler
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Başkan Çopuroğlu: "Birlik ve beraberlik içerisinde tüm Türkiye'ye örnek olmuş bir teşkilatımız var"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Çopuroğlu:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak; AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nu ziyaret etti.

KAYSERİ (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak; AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan MHP İl Başkanı İncetoprak; Cumhur İttifakı'nı ön plana çıkartarak çalışmalara devam edeceklerini belirterek; "İl Başkanlığı görevi tevdi edildikten bu yana 60 günlük bir süre geçti. Bu süre içerisinde hem vatandaşla tanıştık, hem teşkilat yapımızı tanımaya çalıştık. Birinci amacımız Cumhur İttifakı'nı ön plana çıkartarak bir çalışma içerisine girmekti. Bundan sonra Allah nasip ederse bu süreci devam ettireceğiz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Millet İttifakı olarak yapılan çalışmaların sahada karşılık bulduğunu aktaran Başkan Çopuroğlu; ""Kayseri'de Cumhur İttifakı gerçeği var. Belediyelerle birlikte birlik ve beraberlik içerisinde tüm Türkiye'ye örnek olmuş bir teşkilatımız var. Bunun devam ediyor olması, yeni hedeflere birlikte ulaşacak olmamız ciddi manada hem bizde hem tabanda karşılık bulduğu inancını taşıyoruz. Tabi bunlar çalışmalarımızla sahada karşılık buluyor. Allah'a duamız şu ki; bu kıvamın devam etmesi. İnşallah 2023 Türkiye'sinde bunun devam edeceğiyle alakalı görüntü oluşmuştur. Allah, sahada kol kola çalışmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı İncetoprak, ziyaretin anısına Başkan Çopuroğlu'na çeşitli hediyeler takdim etti. - KAYSERİ

Başkan Çopuroğlu: Birlik ve beraberlik içerisinde tüm Türkiye'ye örnek olmuş bir teşkilatımız var

Başkan Çopuroğlu: Birlik ve beraberlik içerisinde tüm Türkiye'ye örnek olmuş bir teşkilatımız var

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