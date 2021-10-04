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Başkan Bıyık, "Çözüm üreten bir belediye anlayışıyla çalışıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Bıyık,

Mahalle ziyaretler yaparak vatandaşların sorunlarını dinleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşların problemlerine çözüm üretiyor.

Mahalle ziyaretler yaparak vatandaşların sorunlarını dinleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşların problemlerine çözüm üretiyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak Piri Reis Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, çözüm odaklı çalıştıklarını söyleyerek, "Vatandaşlarımızın önceliği bizim de önceliğimiz. Herkesin fikir ve önerilerini dinliyor, taleplerini değerlendiriyoruz. Mazeret üreten değil, çözüm üreten bir belediye anlayışıyla çalışıyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Başkan Bıyık, Çözüm üreten bir belediye anlayışıyla çalışıyoruz

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