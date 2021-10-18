Başkan Bıyık: 'Bizim rotamızı millet belirliyor' - Haberler
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Başkan Bıyık: "Bizim rotamızı millet belirliyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Bıyık:

Gönül Buluşmaları programında vatandaşlarla bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Vatandaşa rağmen hiçbir karar almayız. Her zaman sizlerin içinizdeyiz ve taleplerinizi dinliyoruz" dedi.

Gönül Buluşmaları programında vatandaşlarla bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Vatandaşa rağmen hiçbir karar almayız. Her zaman sizlerin içinizdeyiz ve taleplerinizi dinliyoruz" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahallelerde gerçekleştirdiği Gönül Buluşmalarına devam ediyor. Her mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Muzaffer Bıyık, talep ve şikayetleri dinleyerek notlar alıp çözüm üretiyor. Başkan Bıyık son olarak Bağlarbaşı Mahallesi ve Abdi İpekçi Mahallesi sakinleriyle buluştu. Gönül Buluşmaları programıyla vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm bulmayı amaçladıklarını kaydeden Başkan Bıyık, "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda projeler geliştiriyoruz. Halka rağmen hiçbir karar almayız. Sizin istemediğiniz hiçbir şeyi yapmak için diretmeyiz. Bizim rotamızı bugüne kadar millet belirledi. Bundan sonra da millet belirleyecek" dedi.

Her zaman vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Göreve geldiğimiz günden itibaren her fırsatta vatandaşlarımızla iç içe olmaya özen gösterdik. Makamda oturmak yerine sokakta sizlerin aranızda olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Mahalle sakinleri de mikrofonu alarak talep ve sorunlarını dile getirdiler. Belediyenin bütün birimleriyle birlikte kendileriyle bir araya gelmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, kendilerine bu fırsatı verdiği için Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Başkan Bıyık: Bizim rotamızı millet belirliyor

Başkan Bıyık: Bizim rotamızı millet belirliyor

Başkan Bıyık: Bizim rotamızı millet belirliyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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