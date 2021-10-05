Başkan Ayhan:

SİNOP (İHA) - SİNOP (İHA) – Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "25 Ekim'de İmar planında yürütmenin durdurulmasıyla ilgili davanın duruşması var. Danıştay'ın da bir bozma kararı vardı. Bir yandan da dava sonucunu beklemiyoruz. Yeni imar planıyla ilgili ihaleyi gerçekleştirdik. Sözleşmeyi imzaladık. Müteahhit firmada çalışmaya başladı" dedi.

Sinop Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda görüşülen 2 madde oy birliğiyle kabul edildi.

Sinop'un imar probleminin çözümünde yaşanan son gelişmeleri anlatan Barış Ayhan, "Yeni imar planımızla ilgili ihalesini tamamladık. Sözleşmesini imzaladık. Firma çalışıyor. Bu arada biliyorsunuz imar planımız dernekçe dava edilmiş mahkemece yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı. Onunla ilgili de 25 Ekim'de duruşmamız var. O duruşmaya katılacağız. Orada daha önce derneğin açtığı davaya Danıştay'ın bir bozma kararı vardı. Danıştay kararında dernek tüzüğü gereği böyle bir dava açamayacaklarını, böyle bir hakları olmadığını, sadece kendi üyelerinin hak ve menfaatlerini korumakla mükellef olduklarını burada herhangi bir yetkisi olmadığı yönünde bir karar var. Biz bu kararı da o dava dosyasına koyduk. 25 Ekim'de bunun mahkemesi var. Hakim ve mahkeme heyeti bu dosyası tekrar inceleyecek. Danıştay kararı da dosyada incelenecektir. Her ne kadar bu duruşma sonrası olumlu bir karar çıkmasa bile biz zaman kaybetmemek adına sonucu beklemiyoruz. Yeni imar planıyla ilgili kararımız vardı zaten. Onunla ilgili ihaleyi gerçekleştirdik. Sözleşmeyi imzaladık. Müteahhit firmada çalışmaya başladı" diye konuştu. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri