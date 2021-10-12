Başkan Aşgın icraatlarını il teşkilatına anlattı - Haberler
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Başkan Aşgın icraatlarını il teşkilatına anlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Aşgın icraatlarını il teşkilatına anlattı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, göreve geldiği günden bugüne kadar yaptığı çalışmaları bir sunum haline getirerek AK Parti İl Yönetim kurulu ile paylaştı.

ÇORUM (İHA) - Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, göreve geldiği günden bugüne kadar yaptığı çalışmaları bir sunum haline getirerek Ak Parti İl Yönetim kurulu ile paylaştı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı başkanlığında gerçekleştirilen İl Yönetim Kurulu toplantısından sonra gerçekleştirilen sunuma Belediye Başkan Yardımcıları da katıldı. Sunum öncesi bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın yaptığı çalışmalarla Çorum'u şantiyeye çevirdiğini hatırlatarak, "Belediye Başkanımız Çorum'un ufkunu açıyor, itibarını artırıyor. Çorum'un güzelliğine güzellik katan çalışmalara imza atıyor. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırıyor. Yaptığı çalışmalarla Çorum'umuzu daha da güzelleştiriyor. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın sunum öncesi yaptığı konuşmada Hakk'ın rızasını gözeterek yılmadan, yorulmadan, aşkla çalıştıklarını, bu başarıyı tüm teşkilatlarımızla, milletvekillerimize birlikte elde ettik." şeklinde konuştu.

Göreve geldiği günden itibaren bugüne kadar geçen 2,5 yıllık süre içerisinde yaptığı çalışmaları il teşkilatına büyük bir özen ve hassasiyet ile anlatan Başkan Aşgın, gönül belediyeciliğinden altyapı yatırımlarına, mali durumdan şeffaf ve hesap verilebilirlik konularına kadar her alanda yapılan çalışmaları bir bir anlattı.

Toplantı sonunda soruları da cevaplayan Başkan Aşgın'a AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı sunumu için teşekkür ederek çiçek takdim etti. - ÇORUM

Başkan Aşgın icraatlarını il teşkilatına anlattı

Başkan Aşgın icraatlarını il teşkilatına anlattı

Başkan Aşgın icraatlarını il teşkilatına anlattı

Başkan Aşgın icraatlarını il teşkilatına anlattı

Başkan Aşgın icraatlarını il teşkilatına anlattı

Başkan Aşgın icraatlarını il teşkilatına anlattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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