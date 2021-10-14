Başkan Altınok, Çoban Mektebi'nin restorasyon projesini paylaştı - Haberler
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Başkan Altınok, Çoban Mektebi'nin restorasyon projesini paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Altınok, Çoban Mektebi'nin restorasyon projesini paylaştı

Keçiören'de tarihi Çoban Mektebi ile yapının etrafındaki 37 bin metrekarelik alanı restore ederek burayı Milli Mücadele Müzesi haline getireceklerini açıklayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sosyal medya hesabından Çoban Mektebi'nin restorasyon sonraki halini paylaştı.

ANKARA (İHA) - Keçiören'de tarihi Çoban Mektebi ile yapının etrafındaki 37 bin metrekarelik alanı restore ederek burayı Milli Mücadele Müzesi haline getireceklerini açıklayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sosyal medya hesabından Çoban Mektebi'nin restorasyon sonraki halini paylaştı.

Başkan Altınok, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Ziraat Mektebi olarak da bilinen Çoban Mektebi projesinin restore edildikten sonraki görünümünü takipçileriyle buluşturdu. Tarihi yapının restorasyonunun ivedilikle tamamlanacağını ve hizmete açılacağını kaydeden Altınok, "Tarihi Çoban Mektebimiz etrafındaki 37 bin metrekarelik yeşil alanla birlikte Milli Mücadele ve Kurtuluş Müzesi olarak çok yakında Keçiören'de hayata geçiyor. Tarih Keçiören'de hayat buluyor" dedi.

Keçiören'in Milli Mücadele döneminde önemli bir karargah olduğuna da vurgu yapan Altınok şunları söyledi:

"Keçiören'in Milli Mücadele'de önemli bir yeri vardır. Büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ankara'ya geldikten sonra karargah olarak Keçiören'i kullanmıştır. Bu anlamda Keçiören Milli Mücadele'nin karargahıdır. Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin ve milletlerin geleceği olmaz. Biz de tarihimize ve geçmişimize sahip çıkarak Milli Mücadele'nin yönetildiği yapılarımızı müze haline getiriyoruz." - ANKARA

Başkan Altınok, Çoban Mektebi'nin restorasyon projesini paylaştı

Başkan Altınok, Çoban Mektebi'nin restorasyon projesini paylaştı

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