Başkan Altay öğretmen ve öğrencilerle buluştu

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Anadolu İmam Hatip ve Atatürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Atatürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında okul yöneticileri ve öğrencilerle buluşan Başkan Altay, yarınların teminatı olan gençlerin ve onların yetişmesinde büyük paya sahip olan öğretmenlerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Fırsat buldukça okulları ziyaret ettiklerini belirten Başkan Altay, "Konya'mızın tarihinde önemli yere sahip olan Karatay İmam Hatip Lisesi ve Atatürk Lisesi'nde gençlerle buluşarak sohbet ettik. Gençlerimiz şehrimizin ve ülkemizin yarınları. Onların eğitimlerini en güzel şekilde almaları için her zaman elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gösterdikleri ilgiden dolayı okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA