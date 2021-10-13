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Başkan Altay mezun olduğu Konya Lisesi'nde

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Başkan Altay mezun olduğu Konya Lisesi'nde

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mezun olduğu Konya Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mezun olduğu Konya Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mezunu olduğu Konya Lisesi'ni ziyaret etti. Konya'nın tarihi okullarından olan ve eğitim hayatında kendisi için ayrı bir yere sahip Konya Lisesi ziyaretinde Başkan Altay, okul hatıralarını tekrar yaşadı. Sınıfları tek tek gezerek öğretmenler ve öğrencilerle sohbet eden Altay, "Konya Lisesi'nin hayatımdaki yeri ayrı. Lise arkadaşlarımla birlikte koridor ve sınıflarında çok anımız var. Konya Lisesi'nde genç arkadaşlarımla birlikte olmak ayrı duygular yaşattı. Her biri bizim için çok değerli. Bu vesileyle üzerimde emeği olan öğretmenlerimi de saygıyla selamlıyorum" diye konuştu. - KONYA

Başkan Altay mezun olduğu Konya Lisesi'nde

Başkan Altay mezun olduğu Konya Lisesi'nde

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Haber: Başkan Altay mezun olduğu Konya Lisesi'nde - Haberler
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