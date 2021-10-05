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Baş'tan, Paris İklim Anlaşması'nın TBMM gündemine gelişine ilişkin değerlendirme Açıklaması

AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
Baş'tan, Paris İklim Anlaşması'nın TBMM gündemine gelişine ilişkin değerlendirme Açıklaması

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Paris İklim Anlaşması'nın Meclis'in gündemine getirilmesinin temel nedeninin, 3 milyar dolarlık iklim projesinin kredisi olduğunu öne sürdü.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Paris İklim Anlaşması'nın Meclis'in gündemine getirilmesinin temel nedeninin, 3 milyar dolarlık iklim projesinin kredisi olduğunu öne sürdü.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin her bir yanından "Barınamıyoruz, ısınamıyoruz, geçinemiyoruz" seslerinin yükseldiğini iddia etti.

Erkan Baş, "Bu ülkenin yüzde 99'u için açlık kapıya dayanmış durumda. Vatandaş marketten yiyecek alabilmek için banka kredisine muhtaç hale gelmiş durumda. Uygun dedikleri şey bu. Tayyip Erdoğan sana soruyoruz; vatandaşın marketten alışveriş yapmak için kredi çekmek zorunda kalması uygun mu?" diye sordu.

Meclis'te milletvekillerinin stresini azaltmak için anti-statik halı döşenmesini eleştiren Baş, "Bütün ülkeyi o halıyla kaplasanız, hayat pahalılığından geçim derdine düşmüş milyonlarca insanın stresini azaltamazsınız. Stresin kaynağı ne? Türkiye İşçi Partili milletvekilleri olarak bizim öfkemiz, Meclis'e serilmiş o anti-statik halılarla değil, bunların altındaki o kırmızı halıları, lüks otomobilleri ellerinden aldığımız zaman geçecek." ifadesini kullandı.

Paris İklim Anlaşması'nın neden şimdi Meclis'te görüşüleceğini soran Baş, "AKP'liler, şimdi bu anlaşmayı 3 milyar dolarlık iklim projesinin kredisine konmak için kabul ediyorlar. AKP'lilerin bu anlaşmayı bugün Meclis'in gündemine getirmesinin temel nedeni 3 milyar dolarlık iklim projesinin kredisine konmaktır." görüşünü savundu.

Partisinin Merkez Yürütme Kurulunda aldıkları karar neticesinde gelecek hafta sonunda başlamak üzere adım adım, karış karış Türkiye'yi gezmeye başlayacaklarını belirten Baş, İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, Parti Sözcüsü olarak görevlendirildiğini aktardı.

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri
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