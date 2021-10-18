Bakanlar ve siyasiler, Özdemir Bayraktar'a rahmet diledi

İSTANBUL (AA) - Bakanlar ve siyasiler, İstanbul'da vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli teknoloji hamlesine verdiği destekle, yetiştirdiği hayırlı evlatlarla, 21. yüzyılda Türkiye'nin güçlenmesinde büyük katkıları olan Özdemir Bayraktar'ın vefatının kendilerini üzdüğünü belirtti. Soylu, "Rabb'im, mekanını cennet, makamını ali eylesin inşallah." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da paylaşımında, Türkiye'nin büyük bir değerini kaybettiğini vurgulayarak, milleti için eşsiz hayalleri olan ve bunların birçoğunu gerçekleştirme bahtiyarlığına eren sanayici, girişimci Bayraktar'ın, Hakk'ın rahmetine yürüdüğünü kaydetti. Koca, Bayraktar'ın mekanının cennet olması temennisinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Özdemir Bayraktar bey tam bağımsızlık mücadelesindeki rolü ile tarihimize ismini altın harflerle yazdırmıştır. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, milli teknoloji hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların mimarı Özdemir Bayraktar'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, merhuma rahmet, ailesine sabır diledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin öncülerinden, kıymetli iş insanı Bayraktar'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini aktararak, "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yerli ve milli savunma sanayinin öncü isimlerinden Bayraktar'ın vefatını teessürle öğrendiğini ifade ederek, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diledi.

Kurtulmuş ve Yıldırım da başsağlığı diledi

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da inancı, azmi, cesareti, özgüveni ve kararlılığıyla milli teknoloji alanında devrim niteliğindeki adımlara öncülük eden Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi. Bayraktar'ın iyi bir Müslüman ve korkusuz bir dava adamı olduğunun altını çizen Kurtulmuş, mekanının cennet olması temennisinde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da mesajında, Özdemir Bayraktar'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.