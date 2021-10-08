BAKAN SOYLU, SİİRT'TE GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDI - Haberler
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BAKAN SOYLU, SİİRT'TE GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'teki güvenlik toplantısının ardından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni kurulan metal-çinko fabrikasında inceleme yaptı, esnaf ziyaretinde bulundu.

SİİRT (DHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'teki güvenlik toplantısının ardından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni kurulan metal-çinko fabrikasında inceleme yaptı, esnaf ziyaretinde bulundu. Soylu ve beraberindeki heyet, esnafın sorunlarını dinledi. Bakan Soylu, ardından helikopterle Batman'a gitti.

BAKAN SOYLU, SİİRT'TE GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDI

BAKAN SOYLU, SİİRT'TE GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDI

BAKAN SOYLU, SİİRT'TE GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDI

BAKAN SOYLU, SİİRT'TE GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDI

BAKAN SOYLU, SİİRT'TE GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDI

BAKAN SOYLU, SİİRT'TE GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDI

BAKAN SOYLU, SİİRT'TE GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDI

BAKAN SOYLU, SİİRT'TE GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDI

BAKAN SOYLU, SİİRT'TE GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDI
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Haber: BAKAN SOYLU, SİİRT'TE GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDI - Haberler
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