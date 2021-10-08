BAKAN SOYLU, SİİRT'TE GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'teki güvenlik toplantısının ardından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni kurulan metal-çinko fabrikasında inceleme yaptı, esnaf ziyaretinde bulundu.
SİİRT (DHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'teki güvenlik toplantısının ardından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni kurulan metal-çinko fabrikasında inceleme yaptı, esnaf ziyaretinde bulundu. Soylu ve beraberindeki heyet, esnafın sorunlarını dinledi. Bakan Soylu, ardından helikopterle Batman'a gitti.