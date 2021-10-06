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"Kadınları siyasete, sosyal hayata katmak noktasındaki irademiz samimi biçimde devam ediyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye'de kadın varlığı nüfusun yarısı. Dolayısıyla böyle bir kaynağı siyasete, iş gücüne, sosyal hayata katmak noktasındaki irademiz ilk günden beri çok açık, çok net ve çok samimi biçimde devam ediyor" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, " Türkiye'de kadın varlığı nüfusun yarısı. Dolayısıyla böyle bir kaynağı siyasete, iş gücüne, sosyal hayata katmak noktasındaki irademiz ilk günden beri çok açık, çok net ve çok samimi biçimde devam ediyor" dedi.

Ak Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in başkanlığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve kadın milletvekillerinin katılımı ile istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Bakan Yanık, toplantıda kadın kollarının çalışmalarını her zaman destelediklerini belirterek, "AK Parti'de kadın kolları özelinde baktığımızda, kadınların siyasette varlığı noktasında baktığımızda AK Parti kadın politikalarına 20 yıl içerisinde önemli bir katkı sağlamıştır. Bundan sonra da bu katkıyı sağlamaya devam edecek. Türkiye'de kadın varlığı nüfusun yarısı. Dolayısıyla böyle bir kaynağı siyasete, iş gücüne, sosyal hayata katmak noktasındaki irademiz ilk günden beri çok açık, çok net ve çok samimi biçimde devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki iradesi partinin bütün katmanlarına, bütün bölümlerine sirayet etmiş biçimde devam etmektedir. Bundan sonra da inşallah kadın kollarımızla, siyasetteki diğer kadın arkadaşlarımız ile birlikte bu politikaların hem yürütücüsü hem de geliştiricisi olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben bu tür buluşmaları çok önemsiyorum" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir ise, yeni yasama yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Keşir, "Kadın kolları teşkilatı geleneği olan bir teşkilat. Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccüh ettiği, desteklediği, büyük bir sorumluluk da yüklediği aynı zamanda. Göreve başlayınca şu soruyu sorduk kendimize; biz illere gideceğiz, il ziyaretleri yapacağız ama o gün akşam döndükten sonra o ilde bir şeyler bırakalım istedik. O anlamda sizlerin de bildiği iki proje ortaya çıktı. İlki kadın emeği buluşmalarımız o illerde devam ediyor. Biz ne kadar çok kadına ulaşabilirsek bizim için önemli. Bir diğeri de geçtiğimiz hafta hanımefendinin himayesinde gerçekleştirdiğimiz yarım kalan eğitimin tamamlanması için 'Nerede Kalmıştık Projesi.' İlerleyen zamanlarda bunun üzerine detayları konuşabiliriz. Biz her projeyi kendi ilinde tek tek yapıyoruz, ana bir lansman ile çıkarak devam etmiyoruz. Her birimiz ilimizde kadınlara dokunmak istiyoruz. Bugünkü toplantımızda hem bu projeler üzerine hem de sizlerin bize söyleyeceği her ne konu varsa bugün burada istişare etmek isterim" diye konuştu.

Toplantının açılış konuşmasından sonraki kısmı basına kapalı olarak devam etti.

(Hülya Keklik - Sadettin Aliusta/İHA)

Kadınları siyasete, sosyal hayata katmak noktasındaki irademiz samimi biçimde devam ediyor

Kadınları siyasete, sosyal hayata katmak noktasındaki irademiz samimi biçimde devam ediyor

Kadınları siyasete, sosyal hayata katmak noktasındaki irademiz samimi biçimde devam ediyor

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