2023 yılı sonuna kadar 2 bin 320 kapasiteli 23 huzurevi hizmete açılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2023 yılı sonuna kadar toplamda 2 bin 320 kapasiteli 23 huzurevini hizmete açacaklarını bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılı Eylül ayı itibarıyla Bakanlığa bağlı 16 bin 509 kapasiteli 163 huzurevinde, yaklaşık 14 bin kişiye hizmet sunulduğunu belirtti.

Türkiye'de "yaşlı" olarak tanımlanan 65 yaş üstü nüfusun tüm nüfusa oranının yüzde 9,5 olduğu bilgisini paylaşan Yanık, bunun 2025'te yüzde 11, 2030'da yüzde 12,9, 2040'ta yüzde 16,3, 2060'ta yüzde 22,6, 2080'de de yüzde 25,6 olacağının öngörüldüğünü aktardı.

Yanık, bu öngörüden hareketle Bakanlıkça, yaşlılara yönelik evde bakım ve gündüzlü bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak, yaşlıların aile yanında bakımını destekleyen politikalara ağırlık vermek amacıyla birçok çalışma yürütüldüğünü vurguladı.

Yaşlıları hayatın her alanında desteklemenin, aile ortamında, huzurlu, mutlu, güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamanın asli görevleri olduğunu aktaran Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Eylül 2021 itibarıyla Bakanlığımıza bağlı 16 bin 509 kapasiteli 163 huzurevinde yaklaşık 14 bin kişiye hizmet sunuluyor. Ayrıca 17 bin 508 kapasiteli özel 267 huzurevinde 11 bine yakın, 3 bin kapasiteli diğer kamu kurumlarına ait 21 huzurevinde 2 bin 400 yaşlının bakımı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, halihazırda Bakanlığımıza bağlı ve özel toplam 451 huzurevinde 27 bin 113 kişi kalıyor."

"Hizmetlerle hayatına dokunulan yaşlıların sayısının arttırılması amaçlanıyor"

Verilen hizmetlerle hayatına dokunulan yaşlıların sayısının artırılmasının amaçlandığını belirten Yanık, "Bu kapsamda halihazırda 32 gündüz hizmet sunan kuruluşta 301 yaşlıya aktif olarak gündüz bakım hizmeti sunuluyor. Yaşamını evde ailesi, akrabalarıyla veya yalnız sürdüren sağlıklı yaşlıların boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlayan yaşlı gündüz bakım merkezleri, günlük yaşam faaliyetlerinde yaşlılara destek hizmetleri vermeyi, aktivitelerini artırmayı ve yaşlıların yaşam kalitesinin artırılmasını sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Derya Yanık, huzurevleri ve bakım kuruluşlarında yaşlıların ihtiyacına en uygun şekilde hizmet vermeyi sürdüreceklerini belirterek, "Maddi imkanı bulunmayan ve Bakanlığa bağlı huzurevlerinde kalan bakıma muhtaç yaşlıların bütün masrafları devlet tarafından karşılanırken, bu kapsamda 3 bin 916 kişi ücretsiz bakım hizmeti alıyor. Ayrıca 2023 yılı sonuna kadar 1720 kapasiteli 18 yeni ve 600 kapasiteli renove edilen 5 huzurevimizle toplamda 2 bin 320 kapasiteli 23 huzurevini hizmete açacağız." ifadelerini kullandı.