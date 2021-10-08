BAKAN VARANK: KONYA OVASI PROJESİ İLE 200 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLADIK - Haberler
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BAKAN VARANK: KONYA OVASI PROJESİ İLE 200 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLADIK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 8. Konya Bilim Festivali'nin açılış törenine katıldı.

KONYA (DHA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 8. Konya Bilim Festivali'nin açılış törenine katıldı.

ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, TÜMOSAN, BAYKAR ve TÜBİTAK'ın katıldığı festivalde, ATAK, GÖKBEY, Bayraktar TB2, Pusat, Cezeri gibi yerli ve milli teknolojiler sergileniyor. Açılışa katılan Bakan Varank, bilimin, teknolojinin ve genç nüfusun, bir ülkenin taşıyıcı temel yapı taşları olduğunu belirtti.

Hükümet olarak bilim ve teknolojiye yatırım yaptıklarını ifade eden Varank, şunları söyledi:

"Uzun dönemli siyasi ve ekonomik bağımsızlık; bilime ve teknolojiye yatırım yapmakla, ülkelerin kaderini tayin eden gençlere hak ettiği imkanları sağlamakla mümkün. Dünyanın en büyük şirketlerine baktığımızda, Ar-Ge harcamalarını, şirket gelirlerinin yüzde 20'lerine kadar çıkardıklarını görüyoruz. Peki neden? Çünkü artık güçlü olmak yetmiyor. Teknoloji geliştirmek, inovasyona önem vermek ve rekabetçi olmak da gerekiyor. Yıkıcı teknolojilere, dijitalleşmeye adapte olmak gerekiyor. Bu durum ülkeler için de aynen geçerli. Artık topyekun kalkınmanın yolu; katma değerli üretimden, bilimden, teknolojiden, inovasyon ekosisteminin doğru çalışmasından geçiyor. Şu anda gençler arasında, çocuklar arasında büyük bir teknoloji aşkı, bilim merakı rüzgarı esiyor. İşte TEKNOFEST'te, bilim merkezlerinde, bilim festivali ve yarışmalarında, DENEYAP teknoloji atölyelerinde, yeni nesil kodlama okulları olan Ecole 42'lerde yükselen dip dalgayı hepimiz görüyoruz. Buralardaki heyecanı, yarışmalardaki tutkuyu iliklerimize kadar hissedebiliyoruz. İşte bu yüzden geleceğe dair ümit doluyuz, heyecanlıyız. Meydanlardaki, festivallerdeki, laboratuvarlardaki, okullardaki gençlerimizin heyecanını paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, Türkiye'nin TEKNOFEST kuşağı gümbür gümbür geliyor."

Varank, açılışın ardından stantları ziyaret etti.

BAKAN VARANK: KONYA OVASI PROJESİ İLE 200 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLADIK

BAKAN VARANK: KONYA OVASI PROJESİ İLE 200 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLADIK

BAKAN VARANK: KONYA OVASI PROJESİ İLE 200 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLADIK

BAKAN VARANK: KONYA OVASI PROJESİ İLE 200 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLADIK

BAKAN VARANK: KONYA OVASI PROJESİ İLE 200 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLADIK

BAKAN VARANK: KONYA OVASI PROJESİ İLE 200 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLADIK

BAKAN VARANK: KONYA OVASI PROJESİ İLE 200 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLADIK
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Haber: BAKAN VARANK: KONYA OVASI PROJESİ İLE 200 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLADIK - Haberler
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