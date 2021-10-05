Bakan Süleyman Soylu'dan, Başkan Ertuğrul Çetin'e teşekkür belgesi

PURSAKLAR, ANKARA (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Karadeniz, Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaşanan afetlerde Ankara Pursaklar Belediyesi'nin tüm imkanlarını seferber eden Başkan Ertuğrul Çetin başta olmak üzere belediye ekiplerine teşekkür belgesi gönderdi.

Ülkemizde peş peşe yaşanan yangın ve sel felaketlerinin ardından afet bölgelerine giderek vatandaşların yaralarını saran olan Pursaklar Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü başarılı çalışmalar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından büyük takdir gördü.

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinde dayanışmanın en güzel örneği sergilenerek yaraların el birliği ile sarılması için bölgede yürütülen çalışmalardan dolayı Pursaklar Belediye Başkanlığına Teşekkür Belgesi gönderdi.

"Teşekkür belgesini bütün Pursaklar halkı adına aldık"

Pursaklar Belediyesi olarak üzerine düşen görevi yerine getirdiklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; "Afet bölgelerinde yaptığımız çalışmalar için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu beyefendinin göndermiş olduğu teşekkür belgesini bütün Pursaklar halkı adına aldık. Allah her türlü afetten, beladan ülkemizi korusun" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri