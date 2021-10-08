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Bakan Soylu Siirt'te esnafı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Soylu Siirt'te esnafı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt kent merkezinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

SİİRT (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt kent merkezinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak ve güvenlik toplantısına katılmak üzere Siirt'te gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada kent merkezindeki esnafını gezdi. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Soylu esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Bakan Soylu'ya esnaf ve vatandaş yoğun ilgi gösterdi. - SİİRT

Bakan Soylu Siirt'te esnafı ziyaret etti

Bakan Soylu Siirt'te esnafı ziyaret etti

Bakan Soylu Siirt'te esnafı ziyaret etti

Bakan Soylu Siirt'te esnafı ziyaret etti

Bakan Soylu Siirt'te esnafı ziyaret etti

Bakan Soylu Siirt'te esnafı ziyaret etti

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Haber: Bakan Soylu Siirt'te esnafı ziyaret etti - Haberler
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