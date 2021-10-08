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Son Dakika | Bakan Soylu Siirt'te

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Bakan Soylu Siirt'te İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak ve güvenlik toplantısına katılmak üzere Siirt'e geldi.

SİİRT (İHA) - Bakan Soylu Siirt'te

SİİRT - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak ve güvenlik toplantısına katılmak üzere Siirt'e geldi.

Havaalanında yapılan karşılamadan sonra Bakan Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne geldi. Şeref defterini imzalayan Soylu, burada yapılacak güvenlik toplantısına katıldı. Bakan Soylu'nun, toplantıdan sonra Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinde incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

Son Dakika | Bakan Soylu Siirt'te

Son Dakika | Bakan Soylu Siirt'te

Son Dakika | Bakan Soylu Siirt'te

Son Dakika | Bakan Soylu Siirt'te
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