Bakan Soylu: PKK'nın yurt içindeki eleman sayısı 181'e indi - Haberler
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Bakan Soylu: PKK'nın yurt içindeki eleman sayısı 181'e indi

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Haberler | Politika
Bakan Soylu: PKK'nın yurt içindeki eleman sayısı 181'e indi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu "Bugün birilerinin medet umduğu PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum; 181'e inmiştir" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu"Bugün birilerinin medet umduğu Pkk'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum; 181'e inmiştir" dedi.

Bakan Soylu, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu 19'uncu Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Kastamonu Merkez Spor Salon'undaki törene, Bakan Soylu'nun yanı sıra Polis Akademisi Başkanı  Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kastamonu Valisi Avni Çakır ve mezun polislerin aileleri katıldı.

Burada konuşan Soylu, bugün Türkiye genelinde 2 bin 429 polisin mezun olduğunu ve Kastamonu'da bu sayıyı 578 olarak bildirdi. Bu törenleri boş yere yapmadıklarını belirten Soylu, "Bu milletin, bu devletin gücünü, milletimizin devletine olan inancını, anne babaların evlatlarını bu vatan ve bayrak için nasıl devletine teslim ettiğini, milletin kendi geleceğine nasıl sahip çıktığını görmeleri için düzenliyoruz. 21'inci yüzyılda nasıl bir güç biriktirdiğimizi; krizlerden sarsılmayan, istikrarından taviz vermeyen, millet iradesinden taviz vermeyen bir Türkiye'yi nasıl oluşturduğumuzu görmeleri için bu törenleri yapıyoruz. Bizi 15 Temmuz'da diz çöktüremeyenler, en azından tökezlettiklerini zannettiler. Buradan söylüyorum; ne 15 Temmuz, ne PKK ne de başka bir bela, bu devlete de bu millete de kıl kadar zarar verebilmiş değildir" dedi.

'KIŞ OPERASYONLARINA BAŞLIYORUZ'

Terörle mücadele operasyonlarına da değinen Soylu, "Bugün birilerinin medet umduğu PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum; 181'e inmiştir. Kandil'den Batı'ya yaptıkları imdat çağrılarını görmüyor değiliz. İşte şimdi, 1 Ekim'de ilkbahar-yaz operasyonlarını tamamladık, Allah'ın izniyle kış operasyonlarına başlıyoruz. İlkbahar, bize ilkbahardı, PKK'ya değil. 287 barınma alanına yönelik 9 bin 630 operasyon planlamıştık, bizim çocuklar hızını alamadı, 10 bin 850 operasyonla ilkbahar-yaz dönemini kapattılar. Sadece ilkbahar-yaz dönemi operasyonlarında toplam 127 teröristi etkisiz hale getirdik. Bunların 4 tanesi kırmızı, 1'i mavi, 2'si yeşil, 10'u turuncu, 17'si gri, 5 tanesi liste dışı olan üst düzey 39 terörist. Bizimkiler hepsini tek renge boyadı, etkisiz hale getirdi. 402 tane sığınak ve mağaraların imha ettik. Bunlara barınacak in bırakmıyoruz, mağara bırakmıyoruz. Birkaç kalleşliğin dışında, hareket edemiyorlar. Birkaç kalleşliğin dışında, eylem falan yapacak takatleri kalmadı. Sayılarını da sürekli kamuoyu ile paylaşıyoruz. Şu anda 181'e düştüler. Bir de ayrıntı vermek isterim; o 181 kişinin de yüzde 30'u zaten iş göremez halde. Kimisinin bacağı yok, kimisinin kolu yok, kimisi yürüyemez durumdadır. Buradan terör örgütü mensuplarına sesleniyorum; anne lafı dinlesinler. Diyarbakır annelerinin, Şırnak annelerinin, Van, Hakkari annelerinin lafını dinlesinler, gelsinler devlete teslim olsunlar. Arkasında kim olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti devleti, bu terör örgütünü bitirmeye kararlıdır" diye konuştu.

Soylu, uyuşturucuya karşı da ciddi bir mücadele yürütüldüğünü belirterek "Uyuşturucudan içeride bulunan torbacılar var ya, onların sayısı 35-36 bin civarındaydı. Bugün uyuşturucudan hapishanede bulunanların sayısı 96 bin. Kimseye aman vermiyoruz. ve evlatlarımıza uyuşturucu satmaya çalışanlara fırsat vermiyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmalarından ardından yemin eden polisler, keplerini havaya atarak mezuniyet sevincini yaşadı.


Bakan Soylu: PKK'nın yurt içindeki eleman sayısı 181'e indi

Bakan Soylu: PKK'nın yurt içindeki eleman sayısı 181'e indi

Bakan Soylu: PKK'nın yurt içindeki eleman sayısı 181'e indi

Bakan Soylu: PKK'nın yurt içindeki eleman sayısı 181'e indi

Bakan Soylu: PKK'nın yurt içindeki eleman sayısı 181'e indi

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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