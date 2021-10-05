Bakan Soylu: PKK'nın yurt içindeki eleman sayısı 181'e indi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu"Bugün birilerinin medet umduğu Pkk'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum; 181'e inmiştir" dedi.

Bakan Soylu, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu 19'uncu Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Kastamonu Merkez Spor Salon'undaki törene, Bakan Soylu'nun yanı sıra Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kastamonu Valisi Avni Çakır ve mezun polislerin aileleri katıldı.

Soylu, uyuşturucuya karşı da ciddi bir mücadele yürütüldüğünü belirterek "Uyuşturucudan içeride bulunan torbacılar var ya, onların sayısı 35-36 bin civarındaydı. Bugün uyuşturucudan hapishanede bulunanların sayısı 96 bin. Kimseye aman vermiyoruz. ve evlatlarımıza uyuşturucu satmaya çalışanlara fırsat vermiyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmalarından ardından yemin eden polisler, keplerini havaya atarak mezuniyet sevincini yaşadı.