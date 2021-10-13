Bakan Soylu: "İçişleri Bakanıyım sordum; böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı, yok. Bu bir FETÖ taktiğidir"
Bakan Soylu: "İçişleri Bakanıyım sordum; böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı, yok. Bu bir FETÖ taktiğidir" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Birim Amirleri Toplantısı"na katıldı.
Bakan Soylu: "İçişleri Bakanıyım sordum; böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı, yok. Bu bir FETÖ taktiğidir"
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Birim Amirleri Toplantısı"na katıldı.