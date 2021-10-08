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Bakan Soylu'dan Türkeli'deki muhtarlara teşekkür

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Soylu'dan Türkeli'deki muhtarlara teşekkür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinop'un Türkeli ilçesindeki mahalle ve köy muhtarlarına "teşekkür belgesi" gönderdi.

SİNOP (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinop'un Türkeli ilçesindeki mahalle ve köy muhtarlarına "teşekkür belgesi" gönderdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinde yaraların el birliği ile sarılması için bölgede yürütülen çalışmalardan dolayı Türkeli ilçesinde görev yapan mahalle ve köy muhtarlarına teşekkür belgesi gönderdi. Muhtarlara belgelerini Türkeli İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yımaz verdi.

Türkeli Muhtarlar Derneğinin düzenlemiş olduğu istişare toplantısına katılan Türkeli İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yımaz, muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Yılmaz, afet sürecinde yaptıkları çalışmalardan dolayı mahalle ve köy muhtarlarına teşekkür ederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen teşekkür belgelerini takdim etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen belgenin içeriğinde, "Batı Karadeniz'de meydana gelen sel afetinden sonra devlet-millet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek, yaraların el birliğiyle sarılması için bölgede fedakarca yürüttüğünüz çalışmalarla, afetzede vatandaşlarımıza sunduğunuz maddi-manevi destekle "Ben de varım!" dediğiniz için sonsuz teşekkürlerimle..." ifadelerine yer verildi. - SİNOP

Bakan Soylu'dan Türkeli'deki muhtarlara teşekkür

Bakan Soylu'dan Türkeli'deki muhtarlara teşekkür

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