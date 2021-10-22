Bakan Soylu: "Bu göç dalgasının durabileceğini kimse düşünmesin, durabilmesi için kaynağında iyileştirmeye ihtiyaç var" - Haberler
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Bakan Soylu: "Bu göç dalgasının durabileceğini kimse düşünmesin, durabilmesi için kaynağında iyileştirmeye ihtiyaç var"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bakan Soylu: "Bu göç dalgasının durabileceğini kimse düşünmesin, durabilmesi için kaynağında iyileştirmeye ihtiyaç var" -"Bu insanlar buraya niçin geliyorlar?

Bakan Soylu: "Bu göç dalgasının durabileceğini kimse düşünmesin, durabilmesi için kaynağında iyileştirmeye ihtiyaç var"

-"Bu insanlar buraya niçin geliyorlar? Sınırda mücadele yapmaksak sınırlarımızda ve içeride kaçak göçle mücadele etmezsek 3 buçuk milyon olan bu rakam bunun 2-3 katına çıkacaktı"

-"Bu göç dalgasının durabileceğini kimse düşünmesin, durabilmesi için kaynağında iyileştirmeye ihtiyaç var"

-"Batı şu an bir tiyatro oynuyor, bu tiyatronun figüranı da Avrupa'dır. Ağzına ne söylerlerse onu bir papağan gibi tekrarlamaktan başka herhangi bir görevi yoktur."

ANKRA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hak-İş Konfederasyonu 46. Kuruluş Yıl Dönümü ve Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu: Bu göç dalgasının durabileceğini kimse düşünmesin, durabilmesi için kaynağında iyileştirmeye ihtiyaç var

Bakan Soylu: Bu göç dalgasının durabileceğini kimse düşünmesin, durabilmesi için kaynağında iyileştirmeye ihtiyaç var

Bakan Soylu: Bu göç dalgasının durabileceğini kimse düşünmesin, durabilmesi için kaynağında iyileştirmeye ihtiyaç var

Bakan Soylu:
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