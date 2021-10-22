Bakan Soylu: "Bu göç dalgasının durabileceğini kimse düşünmesin, durabilmesi için kaynağında iyileştirmeye ihtiyaç var"
Bakan Soylu: "Bu göç dalgasının durabileceğini kimse düşünmesin, durabilmesi için kaynağında iyileştirmeye ihtiyaç var" -"Bu insanlar buraya niçin geliyorlar?
Bakan Soylu: "Bu göç dalgasının durabileceğini kimse düşünmesin, durabilmesi için kaynağında iyileştirmeye ihtiyaç var"
-"Bu insanlar buraya niçin geliyorlar? Sınırda mücadele yapmaksak sınırlarımızda ve içeride kaçak göçle mücadele etmezsek 3 buçuk milyon olan bu rakam bunun 2-3 katına çıkacaktı"
-"Bu göç dalgasının durabileceğini kimse düşünmesin, durabilmesi için kaynağında iyileştirmeye ihtiyaç var"
-"Batı şu an bir tiyatro oynuyor, bu tiyatronun figüranı da Avrupa'dır. Ağzına ne söylerlerse onu bir papağan gibi tekrarlamaktan başka herhangi bir görevi yoktur."
ANKRA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hak-İş Konfederasyonu 46. Kuruluş Yıl Dönümü ve Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.