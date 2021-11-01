Bakan Soylu: Birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden sadece 'mış gibi yapıyor' olmadık (2)

EĞİTİM PROGRAMINA KATILDI

Bakan Soylu, ' Afad 2021 Yılı İl Müdürleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından başka bir otelde düzenlenen 'Strateji Başkanlığı 2021 Açık Kapı Eğitim' programına katıldı. Burada konuşan Soylu, Türkiye'nin her şeye rağmen mülteci konusunda vicdani olarak gerekeni yaptığını ve salgın sürecini de iyi yönettiğini söyledi. Soylu, "Ülkemizde, ölümden kaçan milyonlarca insana kucak açtık. Kim ne derse desin, zorlukları olsa da maliyetleri olsa da bizim vicdanımız başka türlü davranmaya imkan veriyor değildir. Vicdanı taşlaşmış bir millet değiliz. Mazlumu bir yük değil, bereket vesilesi olarak gören bir milletiz. İşte, bugün Avrupa'nın, Batı'nın halini görüyoruz. Göç meselesinde büyük bir katılık ortaya koydular; korktular ve güya fakirleşmeyeceklerdi. Oysa bir virüs salgınında nasıl sarsıldıklarını hep birlikte gördük ve şimdi de bunun ekonomik depremlerini yaşıyorlar. Marketlerde, akaryakıt istasyonlarında kuyruklar başladı, bazı malların sıkıntısı yaşanıyor ve tedarik zincirinde ciddi problem yaşıyorlar" dedi.

Bakan Soylu'nun konuşması

Haber -Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA,