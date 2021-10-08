Bakan Soylu, Batman'da şehitlerin isimlerinin yer aldığı anıtın açılışına katıldı Açıklaması

BATMAN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da şehit özel harekat polislerinin isimlerinin yer aldığı Bayrak Tepe Anıtı'nın açılışına katıldı.

Bakan Soylu, Özel Hareket Şube Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'ndeki anıtın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende Siirt'te gerçekleştirdiği temaslara değinerek, kentin çarşısını ziyaret ettiğini, gülen yüzleri, huzurlu insanları, "Hoş geldiniz" diyenleri, muhabbet ve kardeşliği gördüklerini söyledi.

Türkiye ve Siirt için de önemli olan, bir yılı aşkın bir süre önce yapılan çinko izabe tesisine gittiğini anlatan Soylu, gurur duyduklarını, memleketin her köşesinde milyonlarca insanın huzur içinde sabah evinden işine, akşam da işinden çocuklarına kavuştuğunu belirtti.

Bunların hiçbirinin kolay olmadığını, bu topraklara çok göz dikildiğini ifade eden Soylu, "Ama bize emanet edenler fedai can ettiler, cesur ve kahraman oldular, biz huzurlu, bizden sonraki nesiller de hür, özgür ve bağımsız yaşasınlar diye. Oradaki o fabrikanın olması, oradaki insanların huzurlu bir şekilde hayatlarını sürmeleri, çocukların şenlikler içerisinde okullarına gidebilmeleri, insanların sabah 'Bismillahirrahmanirrahim' diyerek huzur içerisinde dükkanlarını açabilmeleri fedakarlıklar sonucudur." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Dalgalandığın yerde ne korku ne keder/Gölgende bana da bana da yer ver/Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar/Yurda ay yıldızının ışığı yeter.' dediğimiz, altında huzur bulduğumuz, özgürlüğümüzün timsali, ezan-ı Muhammedi'mizin hür ve semalarımızda buluşmasının timsali ay yıldızlı bayrağımızın altında şu anda durmamızı, şu arkamızda isimleri yazılı 381 özel harekat şehidimiz ve bu topraklar için fedai can eden şu anda da aramızda olduğuna inandığımız şehitlerimize borçluyuz. Allah bizi onlara mahcup etmesin."

Bu memlekette bu ruh ve anlayış oldukça top vurulsa yıkılmayacaklarını kaydeden Soylu, "Biz bunun farkındayız. Hem çocuklarımız şanlı bayrağımız altında gölgelenecek hem sorumluluklarını buradaki özel harekat şehit ağabeylerinden, ablalarından alacaklar hem de yarına gururla bakacaklar. Hayırlı olsun inşallah." diye konuştu.

Daha sonra şehitler için dua edildi, bazı şehitlerin ismi anıta monte edildi.