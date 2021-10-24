Bakan Soylu: Ahpanos Vadisi'nde 570 terörist sayısı 19'a indi

TUNCELİ (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'deki Ahpanos Vadisi'nde 5 yıl önce 570 teröristin olduğunu, bu sayının 19'a indiğini söyledi. Avrupa ülkelerini de eleştiren Soylu "10 tane büyükelçiyle bize ayar vermeye çalışıyorlar. Neymiş hukukun üstünlüğü. Bu hukukun üstünlüğünün hangi noktasına sığar? dedi.

Hakkari'ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin AR-GE ve Eğitim Başkanlıklarının Ticaret ve Sanayi Odası'nın toplantı salonunda düzenlediği 'Teşkilat Akademisi' programına katıldı. Partililer tarafından karşılanan Soylu, Tunceli'deki Ahpanos Vadisi'nde 5 yıl önce 570 teröristin bulunduğunu belirtti. Soylu,"Geçen hafta Ahpanos Vadisi'ne gittiğimde 21 terörist vardı. 2 tanesi de bu hafta içinde etkisiz hale getirildi ve 19 terörist kaldı. 3'ünün de hareket edebileceği kabiliyeti yok. Evlatlarımız, kahramanlarımız sahadadır. Tunceli Güvenlik Toplantısı'na katıldık, cemevindeki dedelerimizle bir araya geldik. Ardından Teşkilat Akademisi'nin toplantısına katıldık" dedi. Soylu ayrıca Tunceli'de cari olarak devam eden yatırımların miktarının 3,6 milyar lira olduğunu belirtti.

"Kaybetmekten bahsedene bakın. Şimdi sor hesabını. Şehir hastanelerinin hesabını sor. 'Şimdi hesap soracağım' diyor. Organize işler çeviriyorlar. Avrupa'yla, büyükelçilerle, Amerika'yla, hep birlikte onlarla bize hesap soracaklarmış. Neyin hesabını soracaklar? Türkiye'de Tayyip Erdoğan, iktidara geldiğinden itibaren ortaya koyduğu politikalarla Türkiye'yi kalkındırdı, bunun mu hesabını soracaksın? Bize insansız hava aracı, helikopter vermiyordunuz, kendimizi savunmamıza imkan bırakmıyordunuz, üretmemize imkan vermiyorsunuz. Neyin hesabını soracaksınız? İnsanlar sokaklarda rahat geziyor, terör örgütü gelip esnafa 'haraç vereceksin' diyemiyor onun hesabını mı soracaksınız? Dünyanın en büyük havalimanını yaptık, etrafımızdaki coğrafyayı ateş cenderesine sokulurken, Türkiye bunun içine girmedi, yangını söndürmeye çalıştı. Türkiye yetimlere ulaştı, anne babalarını kaybeden çocuklara dokundu. Hangi birinin hesabını soracaksınız? Dünyanın vesayet eliyle Türkiye'yi yönetememesinin hesabını mı soracaksınız? Terör örgütüne katılımlar 5 bin 550 iken, bu yıl henüz daha 46 olmuş, onun hesabını mı soracaksınız? Terör örgütlerini tekrar bu ülkenin başına musallat etmeye çalışmanızın hesabını bu millet size sandıkta soracak. Avrupa ve Amerika ile bir olup tekrar vesayeti bu ülkenin etrafına, bu ülkeyi kafes gibi bir vesayetin içerisine alma anlayışınızı ve iştahınızı bu millet size sandıkta soracak. Bu milletin üniversitelerini karıştırmak, bu milletin gençlerinin zihinlerini bulandırma konusunda ortaya koyduğunuz iradelerinizi, yalanlarınızın, dezenformasyonlarınızın, bu milletin moralini bozma konusunda ortaya koyduğunuz bütün girişimlerin hesabını bu millet size sandıkta soracak. Kılıçdaroğlu, buradan size söylüyorum; 2023'te Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti ve Cumhur İttifakı ile sizi öyle bir hezimete uğratacağız ki, göreceksiniz. Bir daha sokağa çıkacak yüzünüz kalmayacak."