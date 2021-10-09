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Son Dakika | Bakan Pakdemirli, 'Elektronik Hayvan Takip Sistemi'ni tanıttı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Bakan Pakdemirli, 'Elektronik Hayvan Takip Sistemi'ni tanıttı (4)BAKAN PAKDEMİRLİ, DİVLE OBRUK PEYNİRİNİ İNCELEDİTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karaman'daki programında yerin 36 metre derinliğindeki mağarada 5 ay bekletilen ve özelliğini de mağaranın flora yapısından alan Divle...

KARAMAN (DHA) - Bakan Pakdemirli, 'Elektronik Hayvan Takip Sistemi'ni tanıttı (4)

BAKAN PAKDEMİRLİ, DİVLE OBRUK PEYNİRİNİ İNCELEDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karaman'daki programında yerin 36 metre derinliğindeki mağarada 5 ay bekletilen ve özelliğini de mağaranın flora yapısından alan Divle obruk peyniri, mağaraya inip, yerinde inceledi.

Fransızların dünyaca ünlü 'rokfor' peynirine rakip olarak görülen Divle obruk peynirini tadan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Divle obruk peyniri daha önce bildiğim bir peynirdi. Özellikle nerede üretildiğini yerinde görmek için bölgeye geldim. Çok farklı bir ortamda, çok farklı bir üretim var. Türkiye coğrafyası hakikaten çok gizli lezzetleri barındırıyor. Bunları ortaya çıkarmak son derece önemli. Bizde bu maksatla buradayız. Arkadaşlarımızla mağaraya indik ve mağaradaki peynirleri inceledik. Olgunlaşma sürelerine baktık. Burada çok güzel bir üretim yapılıyor. Özellikle bu köylülerimizin de bu peyniri üretirken yapmış oldukları çok ciddi bir çaba var. Emek, alın teri var. Bundan dolayı kendilerini kutluyorum. İnşallah bizde bu ziyaretimizle birlikte ülkemize ve dünyaya tanıtılmasında rol oynayabiliriz" dedi. Bakan Pakdemirli'ye köylüler günün anısına Divle obruk peyniri hediye etti.

Son Dakika | Bakan Pakdemirli, 'Elektronik Hayvan Takip Sistemi'ni tanıttı

Son Dakika | Bakan Pakdemirli, 'Elektronik Hayvan Takip Sistemi'ni tanıttı

Son Dakika | Bakan Pakdemirli, 'Elektronik Hayvan Takip Sistemi'ni tanıttı

Son Dakika | Bakan Pakdemirli, 'Elektronik Hayvan Takip Sistemi'ni tanıttı

Son Dakika | Bakan Pakdemirli, 'Elektronik Hayvan Takip Sistemi'ni tanıttı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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