BAKAN PAKDEMİRLİ, 'ELEKTRONİK HAYVAN TAKİP SİSTEMİ'Nİ TANITTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAKAN PAKDEMİRLİ, 'ELEKTRONİK HAYVAN TAKİP SİSTEMİ'Nİ TANITTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karaman'daki programında elma bahçesindeki hasada katıldı.

KARAMAN (DHA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karaman'daki programında elma bahçesindeki hasada katıldı. Traktör kullanıp ağaçtan elma toplayan Bakan Pakdemirli, gençlere 'fast food' yerine günde 1 elma tüketmeleri çağrısında bulundu. Pakdemirli, şunları söyledi:

"Elma, insanın beslenmesinde önemli. İngilizlerin bir atasözü var. Türkçesi şu; 'Günde 1 elma evden doktoru uzakta tutar.' Aslında meyve ve meyvelere karşı olan gençlerimizin de ilgisini artırmamız lazım ki, bu paketli ürünlerden çok meyveyi tüketmemiz, sağlığımız açısından da son derece önemli diye düşünüyorum. Türkiye'de 170 bin hektar alanda 4,5 milyon ton elma üretiliyor. 2002 yılından bu yana elma üretim alanlarında yüzde 15 artış olmasına rağmen, üretimimiz yüzde 95 artmış durumda. Bu tabi ki yapılan Ar-Ge faaliyetlerinin, doğru ekim-dikim metotlarının sayesinde elde ettiğimiz rakamdır. 2021 tahminimiz, 4 milyon 260 bin ton elmamız olacak. İnşallah ürünümüz bu sene bol ve bereketli. Karaman, ağaç sayısı bakımından Türkiye'de ikinci sırada ama hedefi Isparta'yı geçmek. Onlara başarılar diliyoruz. Dünyada dekarında bin 670 kilo civarında verim alınıyor. Türkiye'de bin 750 kilolar civarında. Dekara veririmiz, biraz önce de söylediğim gibi, son 19 yılda yüzde 70'in üzerinde bir artışımız var. Dünya elma üretiminde, Türkiye üçüncü sırada. 2002'de 15 bin ton elma ihraç ederken, 2020'de 13 misli artışla 211 bin ton elma ihracatımız var. 111 milyon dolar parasal değerle, 2021 yılında da 2020'den ilk 8 ayda daha fazla ihraç yaparak 118 milyon dolarlık ihracata imza atılmış oldu. Gençlerimize fast food yerine günde 1 elma, obez olma diyoruz. Bunun çok ciddi önemi var, çikolata ve diğer ürünleri tüketeceğimize günde 1 elma tüketerek sağlıklı kalırız."

Daha sonra bir otelde sektör temsilcileriyle bir araya gelen Pakdemirli, tarım ve hayvancılıkta yapılan yatırımları anlattı.

BAKAN PAKDEMİRLİ, 'ELEKTRONİK HAYVAN TAKİP SİSTEMİ'Nİ TANITTI

BAKAN PAKDEMİRLİ, 'ELEKTRONİK HAYVAN TAKİP SİSTEMİ'Nİ TANITTI

BAKAN PAKDEMİRLİ, 'ELEKTRONİK HAYVAN TAKİP SİSTEMİ'Nİ TANITTI

BAKAN PAKDEMİRLİ, 'ELEKTRONİK HAYVAN TAKİP SİSTEMİ'Nİ TANITTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi | Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek

Son dakika haberi | Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu: (1)

 Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu: (2)

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan
Magazin Ezgi Mola Seren Serengil
Spor Fatih Terim Muslera Marcao Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Bülent Ersoy Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BAKAN PAKDEMİRLİ, 'ELEKTRONİK HAYVAN TAKİP SİSTEMİ'Nİ TANITTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 18:45:34. #1.12#