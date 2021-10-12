Son dakika haberi | Bakan Özer, Bakan Kasapoğlu'nu ağırladı
Son dakika haberi... Bakan Özer, Bakan Kasapoğlu'nu ağırladıMİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nu makamında ağırladı.
Bakan Özer, Bakan Kasapoğlu'nu ağırladı
MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nu makamında ağırladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, nezaket ziyaretinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nu ağırladı. Bakan Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilmesinden dolayı Bakan Özer'i tebrik etti. Görüşmede, gençler için devam eden ve yapılacak projeler ele alındı.
Haber : ANKARA,
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