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Bakan Kurum'dan "atık toplayıcıları" açıklaması Açıklaması

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel
Bakan Kurum'dan

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan atık toplama tesislerinin kapatma sürecinin Sıfır Atık Projesi'yle başladığı iddiasının doğru olmadığını bildirerek, yapılan denetimlerin atık toplayanlara yönelik değil, Tehlikesiz...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan atık toplama tesislerinin kapatma sürecinin Sıfır Atık Projesi'yle başladığı iddiasının doğru olmadığını bildirerek, yapılan denetimlerin atık toplayanlara yönelik değil, Tehlikesiz Atık Toplama Belgesi (TAT) almış olmasına rağmen belediyeden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almamış tesislere yönelik olduğunu duyurdu.

Kurum, Twitter hesabından bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan atık toplama tesislerinin kapatma sürecinin Sıfır Atık Projesi'yle başladığı iddialarına yönelik açıklamada bulundu.

Geçen günlerde İstanbul Valiliği, ilçe belediyeleri ve il müdürlüğü tarafından, izinsiz atık toplama ve ayırma faaliyetlerine ilişkin rutin denetimler yapıldığını belirten Kurum, "Her şeyden evvel bilinmelidir ki, atık toplayıcı kardeşlerimiz, Sıfır Atık Hareketi'ne tam destek veren, yeşil ekonomimize en büyük katkıyı sunan emekçi kardeşlerimizdir. Söz konusu denetimler atık toplayan kardeşlerimize yönelik değil, Tehlikesiz Atık Toplama Belgesi (TAT) almış olmasına rağmen, ilgili belediyeden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almamış tesislere yöneliktir." ifadelerini kullandı.

TAT Belgesi olsa dahi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almayan, yani kaçak çalışan işletmeleri kapatma sorumluluğunun belediyelerde olduğunu aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Belediyelerimiz de yasal firmaları desteklemek, haksız kazanca mani olmak adına bu işletmelerin kapatılması yönünde işlem yapmışlardır. Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya mecralarında yer aldığı gibi, kapatma sürecinin Sıfır Atık Projesi'yle başladığı iddiası gerçek dışıdır, asla doğru değildir. Zira Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi Türkiye'nin en büyük çevre hareketidir. Sıfır Atık, geri dönüşüm demektir, geri kazanım demektir. Bu hareket, israfı önlemek, kaynaklarımızı verimli kullanmak demektir. Bugün dünyanın birçok uluslararası kuruluşundan ödül alan Sıfır Atık Hareketi; 2053 net sıfır emisyon hedefimizin, Yeşil Kalkınma Modelimizin en kıymetli adımıdır.

Gece gündüz demeden alın teri dökerek hem helal ekmeklerini kazanan hem de ülkesine katkı sunan atık toplayıcı kardeşlerimizle aramıza hiçbir grubun girmesine bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da asla etmeyeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de hep birlikte, daha temiz bir çevre, daha güzel bir ülke için çalışmaya devam edeceğiz."

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bakan Kurum'dan 'atık toplayıcıları' açıklaması Açıklaması - Haberler
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