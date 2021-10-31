Son dakika haberleri: Bakan Koca, doğum yapan köpeğinin görüntüsünü paylaştı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, doğum yapan köpeği Sultan'ın görüntüsünü Twitter'dan paylaşarak "Köpeğimiz Sultan, dünyaya getirdiği 7 yavruyla hayatımızı bereketlendirdi" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Köpeğimiz Sultan, dünyaya getirdiği 7 yavruyla hayatımızı bereketlendirdi. Görenler, 'analı, babalı büyüsünler' dedi. Birazcık büyüsünler, isimlerini koyacağız. Diğer köpeğimiz, heyecandan mıdır, şimdilik olayın farkında değil" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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