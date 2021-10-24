Bakan Karaismailoğlu: TCDD, temiz enerjinin lokomotifi olacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 2025 yılına kadar tükettiği enerjinin yüzde 50'yi aşkın kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyor. TCDD, çevreci projelerle temiz enerjinin lokomotifi olacak" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TCDD'nin çevreci yatırımlara ağırlık verdiğini ifade etti. Elektrikli işletmeciliğin, dizel işletmeciliğe kıyasla yüzde 50'ye varan yakıt tasarrufu sağladığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

TCDD'nin, 'Sıfır Atık Projesi' için de düğmeye bastığını anlatan Karaismailoğlu, "TCDD, Sıfır Atık Projesi ile 27 ayda kurum geneli 227 iş yerinde 850 bin 528 kilogram atık topladı. Toplanan atıklarla 2 milyon 374 bin 577,6 kilovatsaat enerji tasarrufu, 7 bin 803 metreküp su tasarrufu sağlanırken, 66 bin 296 kilogram sera gazı salınımı da önlendi" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri