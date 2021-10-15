Bakan Karaismailoğlu: Hedefimiz, ülkemizin 'denizci ülke' kimliğini öne çıkarmak

İSTANBUL (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Doğu- batı ve kuzey-güney hattında tüm ulaşım modlarının kavşağında yer alan ülkemizi, ulaşım ve iletişimde önemli bir merkez haline getirmek istiyoruz. Temel hedefimiz; üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin 'denizci ülke' kimliğini öne çıkarmaktır" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Karaismailoğlu, Sarıyer Büyük Liman Kılavuzluk İstasyonu'nda kılavuz kaptanlar ve deniz trafik operatörleri ile bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkenin geleceği adına binlerce projenin yapımını üstlenirken, kılavuz kaptanları ve deniz trafik operatörlerini da el üstünde tutmaya devam ettiklerini belirterek, ulusal ve uluslararası bandralı gemiler, limanlar, boğazlar ve nehir ağızları gibi tehlikeli ve dar su yollarında görev yapan çalışanların 7/24 hizmet esasına göre çalışarak, denizlerdeki yük ve yolcu taşımalarında kıymetli ve kritik bir görev üstlendiklerini söyledi.

Bina merkez ve sistem yatırımlarının yanında, birlikte çalıştıkları arkadaşlarının ücret ve özlük haklarında da iyileştirmeler yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, doğu-batı ve kuzey-güney hattında tüm ulaşım modlarının kavşağında yer alan ülkemizi, ulaşım ve iletişimde önemli bir merkez haline getirmek istiyoruz. Temel hedefimiz; üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin 'denizci ülke' kimliğini öne çıkarmaktır. Biz, denizlerimizi 'Mavi Vatan' olarak görüyor, vatanımızın geliştirilip, savunulmasını öncelikli hedef kabul ediyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri