Bakan Karaismailoğlu: Ana muhalefetin durumu içler acısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kilis'te ilk olarak valiliği ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Karaismailoğlu, Recep Vali Soytürk ile görüştü. Bakan Karaismailoğlu beraberindekilerle Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinin ardından AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitimi'ne katıldı.

"Türkiye'nin ulaşım ve haber leşme yatırımları için 1 trilyon 115 milyar liraya yakın yatırım yaptığımızı gururla ifade etmek isterim. Ülkemizdeki 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 340 kilometreye AK Partili hükümetler çıkardı. Otoyol uzunluğunu ikiye katlayarak bu kalitedeki yollarımızı 3 bin 532 kilometreye çıkarmanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Geçit vermeyen dağları aşmak için 50 kilometre olan tünel uzunluğunu kilometreye çıkarmak, 'Halka hizmeti Hakka hizmet' olarak görenlerin işidir. Son 150 yıldır el değmeyen demiryollarımızı ülke geneline yaygınlaştırmak için reform başlattık. MARMARAY ile iki kıtayı birbirine deniz altından bağladık. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını açarak, Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. Havayolunu halkın yolu yapan yine Ak Parti hükümetlerdir. 2003 yılında 2 merkezle 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımızı, bugün 7 merkezden 56 noktaya gerçekleştiriyoruz."