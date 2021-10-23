Bakan Gül: Yeni yüzyıla, yeni anayasa ile girmek hepimizin boynunun borcudur

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Yeni yüzyıla, yeni anayasa ile girmek hepimizin boynunun borcudur. Bu konuda muhalefetin kaçma lüksü yoktur. Demokrasi yapmış gibi yapmakla olmaz" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı'na Gül'ün yanı sıra Gaziantep AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Belediye başkanları, milletvekilleri ve partililer katıldı. Bakan Gül, Türkiye'nin yeni bir sivil anayasaya ihtiyaç duyduğunu ve sivil anayasanın oluşturulması için tüm muhalefet partilerinin çalışarak topluma karşı görevlerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Gül, Batı'nın terörle mücadelede ve insan haklarının korunması yönünde sözde hareket ettiğini söyleyerek Türkiye'nin mazlumlara kucak açtığını dile getirdi.

2023 yılına yaklaşırken muhalefetten seçim üzerine çeşitli sesler geldiğini söyleyen Bakan Gül, AK Parti'nin tek adayının yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyerek, "2023 yılında birileri tekli mi çoklu mu, aday meselesi üzerine birileri mühendislik yapmaya çalışa dursun. Milletimizin adayı bellidir. Milletimizin adamı milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı yaparak 2053 vizyonumuza hedeflerimize emin adımlarla ulaşacağız" dedi.